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Беларусь презентует II Европейские игры на турвыставке в Варшаве

21.11.2018 21:09 — Новости Общества | БелТА  
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21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. II Европейские игры, которые пройдут в 2019 году в Беларуси, презентуют 22-24 ноября на международной выставке-ярмарке туризма TT Warsaw 2018, сообщили БЕЛТА в Национальном агентстве по туризму.

Как рассказали в НАТ, на выставке запланирована презентация туристического потенциала Беларуси. Подробную информацию о туристических возможностях страны представят Гродненская и Брестская области, туркомпания "Виаполь". Туристы смогут узнать больше об особенностях безвизового режима в Беларуси.

Гостям выставки также расскажут об организации отдыха в Беларуси для групп и индивидуальных туристов по экскурсионным маршрутам, возможностях для бизнес-туризма. Представители Беларуси презентуют санаторно-оздоровительный и агротуризм, охотничий туризм и отдых в национальных парках.

В 2017 году на выставке TT Warsaw было 450 экспонентов из 50 стран. В этом году страной - партнером мероприятия будет Италия.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. II Европейские игры, которые пройдут в 2019 году в Беларуси, презентуют 22-24 ноября на международной выставке-ярмарке туризма TT Warsaw 2018,...
 
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