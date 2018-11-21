Подводя итоги года

С 28 апреля по 1 мая 2018 года группа туристов под руководством Хацкевич Ирины Михайловны и Кевро Светланы Леонидовны совершили пеший поход 3 степени сложности по маршруту г. Борисов – д. Соболевка –д. Мстиж – д. Иканы – д. Зембин –д. Брыли – д. Большое Стахово – г. Борисов протяженностью72 километра.

В состав группы входили мальчики и девочки, с которыми проводится индивидуальная профилактическая работа. Ребята посетили исторические и архитектурные памятники Борисовского района, узнали много нового, закрепили свои навыки по организации туристической стоянки, разведению костра и приготовлению туристского обеда. Погода благоприятствовала юным туристам. Ребята не только обогатили свои знания, но и оздоровились и отдохнули во время похода.

В период с 28 июня по 6 июля 2018 года группа туристов ГУДО "Борисовский центр экологии и туризма" под руководством Лавреновича Сергея Геннадьевича совершила велосипедный поход второй категории сложности по территориям Гродненской и Минской областей.

На маршруте группа туристов из Борисова посетила такие исторические места, как развалины Кревского и Гольшанского замков, озеро Свирь, населенные пункты с архитектурными памятниками Жупраны, Солы, Гервяты, проезжали недалеко от АЭС, что еще строится на территории Республики Беларусь. Всего преодолели более 400 км. Маршрут движения: Молодечно - Рудня - Крево - Гольшаны - Жупраны - Солы - Гервяты - Михалишки - Свирь - Занарочь - Княгинин - Плещеницы - Бытча - Борисов - ГУДО "БЦЭиТ".

Учащиеся отделения туризма совершили два велосипедных похода посвященных Году малой родины под руководством заместителя директора по учебно-методической работе Хацкевич И.М.

Группа в составе Клубаевой Елизаветы, Соболя Виталия, Запорощенко Кирилла, Кавко Андрея и Зеньковича Владимира совершила велопоход 3 степени сложности по маршруту г. Борисов – д. Житьково – д. Барань – д. Моисеевщина – д. Холопеничи – д. Сторожовщина – д. Старые Щавры – д. Хотюхово – д. Новоселки – д. Погодица – д. Неманица – г. Борисов. Всего за 4 дня группа проехала 135 км, ознакомилась с достопримечательностями Борисовского и Крупского районов, проводили общественно полезные работы. Одна из ночевок была организована на озере Селява, которое славится своими тайнами и легендами. Погода была солнечной и теплой, что способствовало быстрому прохождению маршрута. Но не обошлось и без приключений: несколько раз проводили мелкий ремонт велосипедов; ориентировались по компасу, так как лесные дороги не соответствовали карте; представляли себя участниками родео на разбитых гравийных дорогах.

Все закончили маршрут здоровые и с массой впечатлений. По итогам похода было решено совершить велопоход 1 категории сложности весной 2019 года.

Группа в составе Хацкевича Алексея, Лукьянского Матвея, Хацкевич Татьяны, Клубаевой Лизы и Медведской Дарьи совершила велосипедный поход 1 степени сложности по маршруту г. Борисов – д. Малое Стахово – д. Студенка – д. Веселово – д. Костюки – д. Брили – д. Большое Стахово – г. Борисов. Всего за три дня группа проехала 52 км. Маршрут был выбран по местам переправы Наполеона через Березину во время отечественной войны 1812 года. Учащимися был собран краеведческий материал, посещены памятные места. Ночевки были организованы в местах отдыха Пески и Солдатский пляж. На месте ночевок группой была проведена уборка после отдыхающих, оборудованы места для разведения костра. Во второй половине похода погода испортилась, небо затянуло тучами и пошел мелкий затяжной дождь. Однако это не помешало туристам закончить маршрут.

У ребят остались яркие впечатления и желание совершить велопоход более высокой степени сложности.

В августе туристы под руководством Казака Василия Алексеевич аи Касперович Татьяны Ефремовны совершили водный поход 1 категории сложности по рекам Бобр и Березина общей протяженностью маршрута 135 км.

15-16 сентября 2018 года прошел велопоход выходного дня по нерассказанным страницам малой Родины под руководством Завадской Елены Николаевны. 16 ребят отправились в дорогу по маршруту ГУДО «БЦЭТ» - д. Крупа «Святой источник» - ГУДО «БЦЭТ». Первое интересное место для ребят ждало в д. Гора - это белокаменное здание церкви, Храм Иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость». Возле Храма Завадская Е.Н. провела беседу об истории этой церкви. В деревне Гливин ребята посетили захоронение дворян рода Свидов. Поговорили об истории д. Гливин. У местного населения узнали, где раньше была маслобойня, нашли ее остатки. Затем путь пролегал по живописнейшей дороге вдоль реки Березина по Старо-Борисовскому тракту. На Новосельском хуторе сделали привал. Развели костер и сварили обед. После сытного обеда двинулись в д. Новоселки, где была организована ночевка. На следующее утро путь лежал на д. Крупа к «Святому источнику». Посетив это место, дети на минуточку соприкоснулись с Богом, прочитав стихи и цитаты, немного задумались о жизненном пути и поступках, а изучив состав воды (33 элемента таблицы Менделеева), умылись и напились воды из ключей, бьющих на территории источника. Ребята вернулись на базу довольные собой и багажом новых знаний.

Более ста походов выходного дня совершили учащиеся отделения туризма со своими педагогами в течение года. Они посетили как многие уголки нашей малой родины – Борисовского района, так и выезжали за его пределы. Ребята во время походов развивают свой кругозор, знакомятся с интересными историческими и краеведческими фактами, изучают природу, закрепляют свои туристические навыки.

Год был очень плодотворный, интересный и насыщенный, но планы на 2019 год у туристов еще более грандиозные. Пожелаем им удачи!

Заместитель директора по УМР Хацкевич И.М.