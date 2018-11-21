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Коллекционер из Гродно собрал 375 масштабных моделей техники времен Второй мировой войны

21.11.2018 — Новости Общества | Полымя  
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Гродненец Виктор Щербинский собрал 375 масштабных моделей техники времен Второй мировой войны, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Коллекционер из Гродно собрал 375 масштабных моделей техники времен Второй мировой войны

Коллекция моделей в масштабе 1:35 полностью занимает огромный стеллаж в квартире Виктора Щербинского. Здесь есть танки, бронетранспортеры, инженерная техника, артиллерия — всего 375 моделей.

На то, чтобы собрать такую коллекцию, понадобилось более 30 лет. Увлекся моделированием Виктор Щербинский в середине 1980-х случайно — в подарок его годовалому сыну принесли модель самолета.

«Собрал один, второй… и серьезно подсел. Правда, от самолетов перешел на бронетехнику военных времен. Считаю, что мы должны помнить историю, знать, на чем и чем воевали наши предки, понимать, с кем и с чем им приходилось сталкиваться. Такие увлечения помогают не только сохранить помять, но и приумножить, расширить знания о тех или иных этапах войны», — рассказывает Виктор Щербинский. В качестве пособий — десятки книг, энциклопедий, иллюстрированных справочников, посвященных технике Второй мировой.

Коллекционер из Гродно собрал 375 масштабных моделей техники времен Второй мировой войны

Он с удовольствием демонстрирует модели. Одних только легендарных «тридцатьчетверок» у него сразу несколько модификаций: Т-34 постоянно дорабатывался, изменялся. Несколькими машинами также представлены не менее известные тяжелые танки КВ или ИС. Есть модели редких многобашенных бронированных машин, появившихся перед войной. Представлены и не менее известные, чем танки, грузовики — «полуторки», «студебеккеры», различные машины на их базе — от ремонтных летучек до легендарных «катюш». В мельчайших подробностях изображены аэросани: такие транспортные средства выполняли боевые задачи зимой в частях Красной Армии. Также в коллекции представлена и техника вермахта: «пантеры», «тигры», «фердинанды» и другие машины. Среди моделей — мотоциклы, бронепоезда и даже велосипедисты.

Вся техника — в оригинальном камуфляже в зависимости от того, в какой время, на каком фронте или театре военных действий она использовалась.

Коллекционер из Гродно собрал 375 масштабных моделей техники времен Второй мировой войны

«Конечно, окраска — один из самых сложных и кропотливых этапов. Впрочем, моделизм требует усидчивости. Бывает, модель соберешь за два дня, особенно если увлечешься и сидишь ночи напролет, а бывает, что и несколько недель уходит», — рассказывает Виктор Щербинский. В зависимости от сложности модели количество используемых деталей может варьироваться от 100 до 1 тыс. Некоторые настолько мелкие, что без увеличительного стекла не обойтись. Впрочем, далеко не всегда искушенному моделисту хватает того, что предлагают производители подобных товаров. Гродненец по чертежам сам изготовил несколько единиц техники. Например, ремонтная летучка на базе советского грузовика: внутри в мельчайших деталях изображены и верстак, и станки, и инструменты для работы. Все элементы модели — ручная работа.

Коллекционер из Гродно собрал 375 масштабных моделей техники времен Второй мировой войны

«Семья относится к увлечению с пониманием. Зато вопрос о том, что подарить, никогда не стоит», — шутит Виктор Щербинский. Кстати, работает моделист слесарем-ремонтником в УЖРЭП Ленинского района Гродно. Усидчивость, тщательность и внимательность к деталям помогает и в работе.

Источник: БелТА
Фото Леонида ЩЕГЛОВА / БелТА

 
Теги: Гродно
 
 
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Гродненец Виктор Щербинский собрал 375 масштабных моделей техники времен Второй мировой войны, сообщает корреспондент БЕЛТА. Коллекция моделей в масштабе 1:35
 
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