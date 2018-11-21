Коллапс на границе, (не)нормальные скидки, самый летающий белорус и наши блогеры - все за вчера

Доброе утро! Ola! Saluton!

Вчера-то был международный День приветствий — а знаете ли вы, как приветствуют друг друга в разных странах? Предлагаем проверить: мы показываем незнакомые слова — вы угадываете, в какой стране так здороваются друг с другом. Поехали ?





ЧТО ВАЖНОГО ВЫ МОГЛИ ПРОПУСТИТЬ ВЧЕРА?

Слышали, что происходит на белорусско-украинской границе? На той ее стороне снова жгут покрышки: в Украине проходит масштабный протест владельцев так называемых «евроблях» (нерастаможенных авто с европейскими номерами) — и это вылилось в коллапс на украинско-белорусской границе. Со вчерашнего дня участники акции недалеко от пункта пропуска «Новые Яриловичи» («Новая Гута» в Гомельской области — с нашей стороны) частично ограничили движение. Легковые автомобили пропускают, а вот грузовики — нет. Таким образом протестующие пытаются добиться отмены законопроекта, который на днях приняли украинские депутаты. TUT.BY поговорил с ожидающими и протестующими — и рассказывает, ехать ли белорусским водителям сейчас в Украину . Символично, конечно: ровно пять лет назад в Украине случился Майдан, который стал поворотным в истории страны. Впереди был Крым, война на Донбассе, бизнесмен в кресле президента, безвизовый режим с Евросоюзом… Вот здесь можете почитать , как изменилось гражданское общество после Майдана, насколько сегодня люди довольны властью и ждет ли Украину в следующем году новая революция.





Лукашенко вчера в Минске встретился с главой российского МИДа Сергеем Лавровым. «У нас вроде бы и неплохие отношения складываются в целом с Российской Федерацией, даже очень хорошие. Факт, что лучше, чем с другими государствами». Но, говорит, остался еще один, « главный вопрос, который нам надо решить и о котором мы и с вами, и наши МИД (еще со времен Бориса Ельцина) говорили»…

В Беларусь пришел большой и щедрый банк — Европейский инвестиционный. Готов ежегодно давать нам в кредит по 200 млн долларов, но — только на отрасли и проекты, которые и ЕС, и РБ считают «основными для стимулирования инвестиций в социальную и экономическую инфраструктуру, развитие частного сектора и борьбу с изменением климата».

У нас могут построить Центр ядерных исследований «Росатома» — на базе многофункционального исследовательского ядерного реактора. Это, говорят, полезно для повышения эффективности и безопасности эксплуатации сооружаемой Белорусской АЭС.

А вообще мы живем хорошо. Выросли наши расходы в магазинах и на рынках — и вот теперь аж сколько денег в день тратит каждый среднестатистический белорус. Ну, а что, может себе позволить! Вот только тунеядцам не повезет. Мы уже сто раз писали, что они уже с 1 января будут оплачивать по полным тарифам горячее водоснабжение, а с 1 октября следующего года — газоснабжение и теплоснабжение. То есть через год — в ноябре 2019-го — иждивенцы, у которых есть в собственности жилье, получат «полные» жировки. А теперь взяли и посчитали, какие суммы иждивенцы увидят в платежках при нынешних 100-процентных тарифах.

Так, а что у нас в спорте? Недавно же завершился групповой этап первой в истории Лиги наций — и сборная Беларуси выполнила задачу-минимум, выйдя в плей-офф слабейшего дивизиона турнира. Это позволило команде подняться рангом выше и продолжить борьбу за путевку на Евро-2020. Вот здесь рассказываем, что ждет нашу сборную в ближайшее время и какие у нее шансы отобраться на континентальный чемпионат (реальнее шанса, говорят, у нас еще долго не будет). За баскетболисток давайте порадуемся: наши девочки пробились на Евробаскет-2019 ! А минское «Динамо», к сожалению, проиграло в КХЛ китайскому «Куньлуню». Ну, хоть в Шанхай слетали…

ЧТО ВЧЕРА ВЫБРАЛИ НАШИ ЧИТАТЕЛИ

Завтра «черная пятница», помните?! Порасспрашивали экспертов, почему у нас в этот день нет скидок в 90%. Говорят, это совсем не из-за жадности продавцов: всему виной… Впрочем, читайте сами .

Знакомьтесь — Алексей Денисов, самый часто летающий на рейсах «Белавиа» белорус . C начала года у него 97 полетов в одну сторону. «И другими авиакомпаниями еще рейсов 80−90. Раза два в неделю стабильно куда-нибудь лечу». Хорошую шутку, кстати, рассказал: «Житель Беларуси, чтобы хорошо кормить свою семью, должен часто ее не видеть. Вопрос: «Кого: семью или Беларусь?» Посмеялись — и расспросили пассажира, куда он летает и что думает о ценах «Белавиа». «Цены для бизнес-пассажиров считаю адекватными. Но если летать «Белавиа» на отдых, то не могу сказать, что дешево». Так что да, на отдых — лоукостами.





Один из лучших акушеров-гинекологов страны Наталья Одинцова уволилась из 6-го роддома . Да-да, это она создала там VIP-отделение, это она принимала роды у Даши Домрачевой… Что случилось? Неужели это последствия августовской трагедии ?

Кстати, о врачах. Узнали, как там российская поп-звезда Лолита, которой стало плохо на концерте в Могилеве — и заодно подскажем, что делать с билетами на концерты тура, состоятся ли они …

А ВОТ ЧТО МЫ ВАМ СОВЕТУЕМ ЕЩЕ ПОСМОТРЕТЬ И ПОЧИТАТЬ

Еще с лета следим за попытками крупного мирового производителя John Deere найти поставщиков комплектующих в Беларуси. Но, вы не поверите, к такому сотрудничество скептически настроены… сами белорусы. Ну то есть представляете, да: «С кем, с кем работать? С John Deere? Да ну-у-у-у, нам и тут неплохо», — зевает условный топ-менеджер условного нашего провинциального завода. Но иностранцы не отчаиваются — и пару партнеров себе, похоже, все же подыскали .

Знакомьтесь — наша талантливая балерина Вероника Овчинникова, молодая солистка Большого. Она сейчас, в 23 года, готовит ведущую партию Одилии-Одетты для «Лебединого озера», о которой мечтают многие ведущие мастера сцены. А мы с ней, простите, в основном о еде и лишних килограммах. Вероника научила, как не толстеть: «Например, при моем росте 176 см (а я длинная каланча!) норма [для балерины] - 56 кг. Но стремлюсь, конечно, к более низкой отметке. Надо не постоянно худеть, а просто не есть. Не есть определенных продуктов: жирного, жареного, мучного… Если поужинаю, то на следующий день не завтракаю. А вот обед не пропускаю». Вот здесь еще пару советов и интересных историй .





Поболтали с нашими молодыми блогерами о том, как они живут . Вот, например, наш Макс Пушкин не из тех, кто плывет против течения. «Я человек-серединка и стараюсь усидеть на двух стульях. Например, мне важно иметь стабильную работу — это TUT.BY, и на будущее — блогосфера. От мамы мне передалась установка, что в жизни должна быть стабильность… С другой стороны, в отличие от поколения моей мамы, я не хочу жить по принципу «моя хата с краю», получать 200 долларов и сидеть после работы у телевизора». Лера Яскевич же вон универ бросила — и не жалеет: «Думаю, если человек живет своим делом, он добьется успеха. Просто нужно гнуть свою линию и делать то, что делаешь». Мы в вас верим, ребята!

А 55 лет назад, 22 ноября 1963 года, в американском Далласе был убит президент США Джон Кеннеди. Почему спецслужбы прозевали выстрелы убийцы, был ли этим человеком Ли Харви Освальд, какая информация о событиях в Далласе до сих пор остается засекреченной? Вот здесь ответим на эти и другие вопросы максимально просто.





Все новости вторника, 21 ноября

Кстати. Онлайн-магазин книг Wordery подсчитал, сколько в минуту зарабатывают известные писатели. Например, пока вы читали наш обзор, Джоан Роулинг положила в кошелек еще более тысячи белорусских рублей. А сколько автор вселенной о Гарри Поттере заработает, пока вы будете ехать в метро от «Малиновки» до «Уручья»? А пока слушаете «Мокрые кроссы»? Поугадываем ?

Ваша редакция

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