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Коллапс на границе, (не)нормальные скидки, самый летающий белорус и наши блогеры - все за вчера
22.11.2018 08:00 — Новости Общества | Tut.by
Доброе утро! Ola! Saluton!
Вчера-то был международный День приветствий — а знаете ли вы, как приветствуют друг друга в разных странах? Предлагаем проверить: мы показываем незнакомые слова — вы угадываете, в какой стране так здороваются друг с другом.
ЧТО ВАЖНОГО ВЫ МОГЛИ ПРОПУСТИТЬ ВЧЕРА?
Слышали, что происходит на белорусско-украинской границе? На той ее стороне снова жгут покрышки: в Украине проходит масштабный протест владельцев так называемых «евроблях» (нерастаможенных авто с европейскими номерами) — и это вылилось в коллапс на украинско-белорусской границе. Со вчерашнего дня участники акции недалеко от пункта пропуска «Новые Яриловичи» («Новая Гута» в Гомельской области — с нашей стороны) частично ограничили движение. Легковые автомобили пропускают, а вот грузовики — нет. Таким образом протестующие пытаются добиться отмены законопроекта, который на днях приняли украинские депутаты. TUT.BY поговорил с ожидающими и протестующими — и рассказывает,
Лукашенко вчера в Минске встретился с главой российского МИДа Сергеем Лавровым. «У нас вроде бы и неплохие отношения складываются в целом с Российской Федерацией, даже очень хорошие. Факт, что лучше, чем с другими государствами». Но, говорит, остался еще один, «
В Беларусь
У нас могут построить
А вообще мы живем хорошо. Выросли наши расходы в магазинах и на рынках — и
Так, а что у нас в спорте? Недавно же завершился групповой этап первой в истории Лиги наций — и сборная Беларуси выполнила задачу-минимум, выйдя в плей-офф слабейшего дивизиона турнира. Это позволило команде подняться рангом выше и продолжить борьбу за путевку на Евро-2020.
ЧТО ВЧЕРА ВЫБРАЛИ НАШИ ЧИТАТЕЛИ
Завтра «черная пятница», помните?! Порасспрашивали экспертов, почему у нас в этот день нет скидок в 90%. Говорят, это совсем не из-за жадности продавцов: всему виной…
Знакомьтесь —
Один из лучших акушеров-гинекологов страны
Кстати, о врачах. Узнали, как там российская поп-звезда Лолита, которой стало плохо на концерте в Могилеве — и заодно подскажем,
А ВОТ ЧТО МЫ ВАМ СОВЕТУЕМ ЕЩЕ ПОСМОТРЕТЬ И ПОЧИТАТЬ
Еще с лета следим за попытками крупного мирового производителя John Deere найти поставщиков комплектующих в Беларуси. Но, вы не поверите, к такому сотрудничество скептически настроены… сами белорусы. Ну то есть представляете, да: «С кем, с кем работать? С John Deere? Да ну-у-у-у, нам и тут неплохо», — зевает условный топ-менеджер условного нашего провинциального завода. Но иностранцы не отчаиваются —
Знакомьтесь — наша талантливая балерина Вероника Овчинникова, молодая солистка Большого. Она сейчас, в 23 года, готовит ведущую партию Одилии-Одетты для «Лебединого озера», о которой мечтают многие ведущие мастера сцены. А мы с ней, простите, в основном о еде и лишних килограммах. Вероника научила, как не толстеть: «Например, при моем росте 176 см (а я длинная каланча!) норма [для балерины] - 56 кг. Но стремлюсь, конечно, к более низкой отметке. Надо не постоянно худеть, а просто не есть. Не есть определенных продуктов: жирного, жареного, мучного… Если поужинаю, то на следующий день не завтракаю. А вот обед не пропускаю».
Поболтали с нашими молодыми блогерами
А 55 лет назад, 22 ноября 1963 года, в американском Далласе был убит президент США Джон Кеннеди. Почему спецслужбы прозевали выстрелы убийцы, был ли этим человеком Ли Харви Освальд, какая информация о событиях в Далласе до сих пор остается засекреченной?
Кстати. Онлайн-магазин книг Wordery подсчитал, сколько в минуту зарабатывают известные писатели. Например, пока вы читали наш обзор, Джоан Роулинг положила в кошелек еще более тысячи белорусских рублей. А сколько автор вселенной о Гарри Поттере заработает, пока вы будете ехать в метро от «Малиновки» до «Уручья»? А пока слушаете «Мокрые кроссы»?
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Вчера-то был международный День приветствий - а знаете ли вы, как приветствуют друг друга в разных странах? Предлагаем проверить: мы показываем незнакомые слова - вы...
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