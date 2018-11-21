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"Начали писать мамкины жиголо". Борисовчанка выиграла жилье в Минске

22.11.2018 09:00 — Новости Общества | Tut.by  
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«Пыталась сдержать эмоции, чтобы покупатели не подумали, что продавщица сумасшедшая», — смеется Анастасия Павловец. Повод для радости застал девушку на работе в зоомагазине: 91-й тур игры «Удача в придачу!» принес ей квартиру в Минске. Вместе с сетью магазинов «Евроопт» мы продолжаем проект «По следам удачи», где рассказываем истории людей, которым невероятно повезло.

«Нужно было приносить в дом деньги»

По образованию Анастасия геодезист. Такой выбор «помогла» сделать мама, но девушка все равно работает не по специальности:

— Вообще, я очень люблю рисовать. Поэтому думала о профессии дизайнера интерьеров, — рассказывает героиня. — Но мама отговорила. Хотела выучиться и на ветеринара, однако с моим уровнем сострадания я бы не смогла резать зверюшек. В итоге, оканчивая школу, я не знала, куда идти.


Помог случай: дочь маминой подруги получила образование геодезиста. На тот момент эта профессия была востребованной. Но спустя два года учебы в Борисовском политехническом колледже ситуация резко сменилась — устроиться по специальности стало практически невозможно.

Начались поиски призвания. Однако Анастасии было не до амбиций: жили они вдвоем с мамой, и главной задачей было получение стабильного заработка:

— Одной маме было тяжело, мне тоже нужно было начать приносить в дом деньги, — делится собеседница. — Пошла работать кассиром, но продержалась год: условия труда были непростыми. Следующее место искала долго. Но тут тетя подсказала мне, что в новом супермаркете ищут продавца-консультанта в зоомагазин. Я пошла на собеседование без особых надежд, но счастливое стечение обстоятельств — и вот я уже четвертый год на своем месте.

«Парень сказал, что съедет от меня, если заведу собаку»

В работе Анастасия души не чает: помогают ей безграничная любовь к животным и желание помочь каждому хозяину с питомцем.

— Все началось в детстве, когда я увидела по телевизору рекламу с пекинесом в главной роли, — улыбается девушка. — Мне так сильно захотелось такую же собаку! Ох и досталось же тогда моей маме: я просила животное круглосуточно. И в итоге получила собаку, но только от маминой лучшей подруги. Подарок рос вместе со мной. Когда пес заболел, и мы его потеряли, у меня случилась истерика. Через два месяца я поняла, что не могу без животного рядом, но хочу именно пушистого, мягкого, чтобы можно было погладить. Начала снова думать о собаке, но мой парень Саша сказал, что, если заведу пса, — он съедет. Поэтому пока что я остановилась на коте, — смеется Анастасия.


С Александром они вместе уже восемь лет: пара прошла огонь, воду и медные трубы. Мама девушки намекает, что пора бы ребятам закрепить пройденные испытания штампом в паспорте:

— Познакомились, когда обоим было по 17 лет. Вернее, нас познакомил друг. Саша до сих пор шутит: «Вот меня Игорек подставил! В такую кутерьму втянул…», — рассказывает Анастасия. — Конечно, маме хочется и внуков, и меня отдать замуж. С одной стороны, я мечтаю надеть белое платье, а с другой — смотришь и думаешь: живем и живем. А штамп, скорее, будет нужен, когда решим завести детей.

«Мы сами для себя надували шарики»

Мамины пожелания героине оспаривать сложно.

— Мама у меня старший прапорщик, служит в Борисовской части. У нее говор жесткий, характер стальной. Но одновременно и очень мягкий, — делится собеседница. — Она всегда воспитывала меня и за отца, и за мать. Конечно, говорили и о моей потенциальной карьере в этой сфере, но я открестилась. Одни берцы в жару чего стоят!


Шесть лет назад мама Анастасии выиграла в лотерею автомобиль:

— Бабушка тогда подарила ей билетик и сказала: «Доча, выиграй машину!» Так оно и вышло. Правда, организация в студии нам тогда не понравилась: мы сами надували шарики, предназначенные победителям — то есть нам, — смеется героиня. — А сейчас и я «пошла по стопам», выиграв квартиру. К счастью, на этот раз к организаторам у нас вопросов нет.

За три месяца до выигрыша Александр и Анастасия «щелкали» каналы по телевизору. Тогда молодой человек, увидев эфир «Удачи в придачу!», обронил фразу: «Вот бы и нам выиграть квартиру!»

— Кто же знал, что Вселенная настолько слышит наши желания? — удивляется девушка. — В такие моменты начинаешь верить в сверхъестественное. Подобные подарки судьбы не приходят из ниоткуда.

«У меня ступор и глаза навыкат»

Анастасию счастливый звонок застал на работе:

— В тот вечер в магазине был большой поток людей, а потом какое-то время никого не было. Как раз в это время раздался звонок. На следующий день я должна была ехать в Минск на семинар по работе, — делится героиня. — Поэтому сомнений не было: думала, что они звонят с целью уточнить, приеду я или нет. Поднимаю трубку, а оттуда: «Павловец Анастасия Александровна? С вами хотят поговорить». Я сижу в непонятках. И тут голос представляется Дмитрием Кохно — у меня ступор, глаза навыкат. Я начинаю что-то понимать, но просто молчу и жду, что будет дальше. Когда он сказал, что я выиграла квартиру, шок был настолько сильным, что, если бы я стояла — осела бы на пол.


Выигрышем девушка обязана шоколадному батончику, который продавался около кассы.

— Мы не спали всю ночь, на семинар я так и не поехала, — смеется Анастасия. — Я только сейчас начинаю вспоминать подробности того вечера. До этого все было как в тумане. Благо, что мы с Сашей не начали запланированный ремонт в борисовской квартире — теперь все финансы направим на обустройство жилья в Минске, а затем переедем в столицу.

«Сокровище — это я или квартира?»

Теперь с девушкой пытаются познакомиться разные молодые люди:

— Мамкины жиголо. Да-да, именно так, — улыбается она. — Сразу же после эфира ко мне в соцсетях добавлялся молодой человек, сопровождая свое появление сообщением: «Как можно завоевать такое прелестное сокровище?». Сразу захотелось спросить, сокровище — это я или квартира?

2018-й стал для Анастасии годом исполнения сразу нескольких заветных желаний. Сбылась еще одна мечта — она увидела море.


— Благодаря Саше я стала еще счастливее. А вообще, мы с ним очень домашние: любим поваляться, посмотреть фильмы. Если куда-то выбираемся, то чаще всего это Минск — теперь и повод веский появился, — отмечает собеседница. — Сейчас будем стараться выиграть машину: Минск — это не Борисов. Поэтому хочется без проблем и с комфортом перемещаться на большие столичные расстояния.

Партнер проекта:

Во вторник, 27 ноября, «Евроопт» в игре «Удача в придачу!» разыграет квартиру в Минске, пять внедорожников, а также более 20 000 денежных призов! Следите за розыгрышем в 18.20 на телеканале ОНТ, сайте evroopt.by, а также в официальных группах «Евроопт» в социальных сетях!

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Теги: знакомства, Минск
 
 
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Борисовчанка Анастасия Павловец встретилась с нами в Минске. Вместе мы побывали на квартире, которую она выиграла благодаря купленному шоколадному батончику....
 
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