Как попасть на службу в милицию?

Майор милиции Игорь Альшевский проходит службу в системе МВД более 15 лет.

– Служба в милиции непростая, но я ни разу не пожалел о выбранной профессии, т.к. уверен в завтрашнем дне, у меня есть стабильный доход и социальные гарантии. Имея высшее юридическое образование Академии МВД РБ, в свои 33 года имею звание майора, должность старшего начальствующего состава. Благодаря своей работе, я смог быстро и на комфортных условиях построить жилье для своей семьи, пользуюсь качественным бесплатным медицинским обслуживанием –

есть много преимуществ службы перед гражданскими

профессиями, – рассказал офицер.

О том, как стать сотрудником

милиции, Игорь Альшевский, старший инспектор группы кадров

УВД Борисовского райисполкома, объяснил корреспонденту «А».

– Кандидатов на службу в управлении внутренних дел мы принимаем по двум направлениям: непосредственно для службы на должностях младшего либо среднего начальствующего состава; для поступления в учебные заведения системы МВД Республики Беларусь. Требования к кандидатам определены Положением о прохождении службы в органах внутренних дел Республики Беларусь, иными нормативными актами. На службу принимаются «граждане, способные по своим личным, моральным и деловым качествам, состоянию здоровья, уровню образования выполнять задачи, возложенные на органы внутренних дел».

Желающим сменить или приобрести профессию

Если вам исполнилось 18 лет, вы имеете общее среднее образование и выше, не запятнанную перед законом репутацию, желаете служить в системе МВД – следует обратиться в подразделение кадров Борисовского РУВД. Там после собеседования и выбора будущей должности кандидату окажут помощь в оформлении личного дела. При условии соответствия предъявляемым требованиям и успешного прохождения военно-врачебной комиссии кандидаты на службу проходят первоначальную подготовку в течение 10 недель, по окончании которой приступают к самостоятельной службе в должности. На службу принимаются и женщины, и мужчины, но на сегодня Борисовское РУВД заинтересовано в мужчинах. Следует сказать, что предельный возраст приема на службу составляет 36 лет.

Абитуриентам и выпускникам

В первую очередь мы работаем с молодыми людьми до 25 лет – выпускниками школ, профессио-

нально-технических и средних специальных учреждений, лицами, отслужившими срочную службу, желающими обучаться в милицейских вузах страны – Академии МВД или Могилевском институте МВД.

Если вы относитесь к одной из указанных категорий и решили стать квалифицированным сотрудником, до 15 апреля необходимо обратиться в Борисовское РУВД и сообщить о своем намерении. С момента обращения сотрудники группы кадров станут вашими помощниками в прохождении процесса оформления.

Окончательному решению о зачислении на учебу предшествует ряд этапов. Это оформление анкеты и автобиографии, сбор копий документов, прохождение местной медицинской комиссии и центральной военно-врачебной комиссии в поликлинике МВД, формирование личного дела, сдача ЦТ (русский либо белорусский язык (на выбор), иностранный язык и обществоведение), поэтому обращаться в РУВД с намерением поступления в вуз можно уже в январе.

Абитуриенты зачисляются по специальностям: «Правоведение», «Экономическое право», «Судебная экспертиза» и квалификациям: «Оперативно-розыскная деятельность», «Административно-правовая деятельность», «Юрист со знанием экономики», «Судебно-прокурорско-следственная деятельность», «Юрист. Эксперт-криминалист». Выбор будущей профессии за вами. Срок обучения 4 года. В этот период курсант находится на полном государственном обеспечении: ему предоставляется место в общежитии, форменное обмундирование, трехразовое питание, ежемесячное денежное довольствие в пределах 350 рублей. Важно, что ни один выпускник милицейского вуза не останется безработным – по окончании учебы для него будет подготовлена должность, и он начнет служить в звании лейтенанта милиции.

Что дает служба в милиции?

Каждый милиционер застрахован за счет средств республиканского бюджета на случай утраты здоровья во время несения службы. Все сотрудники и близкие члены их семей с целью консультаций и лечения могут обращаться в ведомственные учреждения здравоохранения и госпиталь, раз в год проходить санаторно-курортное лечение в санатории МВД «Белая Русь», расположенном вблизи озера Нарочь.

Сотрудники органов внутренних дел путем получения госсубсидий имеют возможность построить жилье на более комфортных условиях, а в случае аренды – получать постоянную компенсацию за съем

жилья.

Что касается ежегодных отпусков для оздоровления, в отличие от гражданских структур, в системе МВД к их предоставлению существует определенный подход. Основной отпуск за календарный год – 30 дней. После 10 лет службы в милиции минимальный отпуск сотрудника увеличивается до 35 календарных дней, а через каждые последующие пять лет вырастает еще на 5 дней. Так, при выслуге в 20 лет милиционер отдыхает 45 дней в году. Также каждый сотрудник может воспользоваться возможностью бесплатного проезда до места проведения отпуска и обратно в пределах Республики Беларусь. Кроме этого, однократно в год МВД выплачивает материальную помощь на оздоровление.

Отслужив в органах внутренних дел 20 лет, сотрудник зарабатывает себе право на пенсию, а по достижении пенсионного возраста – 48 лет получает выплаты исходя из должности и звания на момент увольнения из органов внутренних дел.

Немаловажно, что все милиционеры обеспечиваются вещевым довольствием в зависимости от сезона года в полном объеме. Мы ведем постоянный набор новых сотрудников и всегда рады достойным кандидатам.

Наш корр.