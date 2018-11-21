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Акции Красносельского завода строительных материалов переданы БЦК

22.11.2018 — Новости Общества | Голас Касцюкоушчыны  
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Акции ОАО «Красносельскстройматериалы» безвозмездно переданы в хозяйственное ведение республиканского производственно-торгового унитарного предприятия «Управляющая компания холдинга «Белорусская цементная компания». Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 12 ноября 2018 года № 812. Переданы находящиеся в собственности Республики Беларусь свыше 49,7 млрд. акций ОАО «Красносельскстройматериалы» на общую сумму Br 144,27 млн.Акции Красносельского завода строительных материалов переданы БЦК

Министерству архитектуры и строительства и Государственному комитету по имуществу поручено принять меры по реализации данного постановления.

 
 
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Акции ОАО «Красносельскстройматериалы» безвозмездно переданы в хозяйственное ведение республиканского производственно-торгового унитарного предприятия...
 
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