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За 10 лет расходы на лечение ВИЧ/СПИД, туберкулеза и гепатита С выросли более чем в три раза

22.11.2018 10:22 — Новости Общества | Tut.by  
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За десять лет размеры бюджетного финансирования по борьбе с ВИЧ/СПИД, туберкулезом и гепатитом С в Беларуси увеличены более чем в три раза. Об этом рассказал вице-премьер Игорь Петришенко.


Фотография носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— С 2016 года мы полностью покрываем потребности в лечении чувствительного туберкулеза и туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью. В 2018 году уже 86% финансовых средств, затраченных на закупку антиретровирусных препаратов, обеспечено за счет средств республиканского бюджета, — заметил вице-премьер.

По его словам, понимая важную роль в обеспечении гарантированного доступа нуждающихся пациентов в недорогих лекарственных препаратах надлежащего качества, мы идем путем развития национальной фарминдустрии.

— Сегодня у нас уже работают четыре национальных производителя лекарств для лечения гепатита С. Обеспечен выпуск 13 наименований антиретровирусных препаратов из 15 применяемых в стране и 10 противотуберкулезных из 11 используемых, — рассказал Игорь Петришенко.

По его словам, за счет допуска к участию в аукционе незарегистрированных в стране лекарственных средств, но имеющих преквалификацию ВОЗ, в этом году получилось снизить цены на отдельные позиции лекарств до 85%.

Министр здравоохранения Валерий Малашко рассказал, что с 1 января 2018 года каждому ВИЧ-инфицированному пациенту в стране доступна и гарантирована антиретровирусная терапия.

— С учетом динамики роста числа людей, живущих с ВИЧ и знающих свой ВИЧ-позитивный статус, к концу 2018 года процент таких людей составит 79−80% (знающих о своем статусе — Прим. TUT.BY), — сказал министр.

Также он рассказал, что в Беларуси выполнен целевой индикатор по снижению смертности от туберкулеза.

— Сегодня мы реформируем противотуберкулезную службу с целью ее переориентирования на нужды пациентов, переход от оказания помощи в стационарных условиях к комплексному амбулаторному лечению, — прокомментировал он.

Тем временем в Беларуси в 2016 году, исходя из последнего отчета Всемирной организации здравоохранения, было 52 случая туберкулеза на 100 тысяч человек. В Европе мы на 13-м месте по этому показателю. На первом месте Кыргызстан и 145 случаев, дальше идет Молдова и 101 случай. У некоторых наших соседей показатель хуже, чем у нас: в Украине — 87, России — 66, Литве — 53. В то же время в Латвии — 37 случаев, а в Польше — 18.

Национальная статистика дает такие цифры. В этом же 2016 году в Беларуси на 100 тысяч человек было 28,2 случаев впервые установленного туберкулеза. Количество впервые установленных случаев туберкулеза у нас сокращается. В 2004 году было 55,4 случая на 100 тысяч человек.

Напомним, сейчас в Минске проходит второе региональное совещание по вопросам расширения доступа к качественным и недорогим лекарственным препаратам и диагностическим средствам в странах Восточной Европы и Центральной Азии. В мероприятии принимают участие представители органов, отвечающих за формирование и реализацию политики в области поставок лекарств и за регулирование рынка лекарственных средств из Армении, Азербайджана, Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Украины.

 
Теги: Минск
 
 
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За десять лет размеры бюджетного финансирования по борьбе с ВИЧ/СПИД, туберкулезом и гепатитом С в Беларуси увеличены более чем в три раза.
 
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