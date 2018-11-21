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На базе Черневской СШ планируют открыть класс тракторного дела

22.11.2018 — Новости Общества | Савецкая вёска  
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Школьники СССР и постсоветского периода — 90-е годы прошлого века — хорошо помнят, что помимо общего образования в школе получали еще и начальную профессиональную подготовку в 9-10 классах. Профессии в учебно-производственных комбинатах (УПК) предлагались самые разнообразные. Для девушек — швея, портниха и так далее; юноши учились на водителей, столяров… Школьники получали первоначальные знания о рабочих специальностях и некоторые профессиональные навыки. Кто-то потом шел в училища и техникумы, заранее определившись с профессией.
В советское время УПК были востребованы, в постсоветское —практически перестали существовать. Считалось, что сокращение комбинатов позволит сэкономить средства на содержание всей системы образования, что деньги больше нужны сельским школам. Не берусь судить, насколько все объективно-субъективно. Но сегодня мы наблюдаем, как в школу возвращается трудовое обучение — имею виду старшие классы. Это не УПК, но… В 10-м классе молодежь уже задумываются о будущей профессии. В общем, как сказал поэт: «если звезды зажигают, значит это кому-нибудь нужно»? Главное, чтобы у учащихся была возможность выбрать направление учебы по современным специальностям и на современном оборудовании.Нельзя оставаться в ХХ веке, если ученики живут в XXI.
Освоить навыки какой-либо профессии — это неплохо. Например, в Дрибинской СШ в рамках Проекта «Содействие развитию на местном уровне в Республике Беларусь», который финансируется Европейским Союзом и реализуется Программой развития ООН, был открыт «Учебно-производственный комбинат «Швейное дело». Школа теперь имеет свой современный и оснащенный всем необходимым оборудованием швейный класс: пять промышленных швейных машин, бытовых 9 машин, оверлок, швейная машина типа зигзаг для выполнения фигурных швов, петельная машина, парогенератор, необходимая мебель, компьютерное оборудование. Швейный класс появился неслучайно. Сегодня в Дрибине работают предприятия, на которых имеются вакансии швей — УКП «Бытуслуги» и ЧПУП «Сурожен». В районе же — недостаток квалифицированных специалистов этой направленности.
А в следующем году в поселке Черневка на базе УПК-ясли-сад-средняя школа планируют открыть класс по обучению тракторному делу. Об этом редакции рассказала Марина Панченко, начальник отдела по образованию, спорту и туризму Дрибинского райисполкома:
— Думаем, старшеклассникам, которые интересуются техникой, это будет интересно. Сейчас изучаем, какие документы требуются для открытия класса — перенимаем опыт коллег из Горецкого района.
Кандидатура мастера производственного обучения уже есть.
Предстоит оборудовать трактородром, привести в исправное техсостояние имеющийся в школе трактор, найти партнеров для практических занятий по узлам и агрегатам. Вероятно, обратимся за помощью к сельхозпредприятиям. Обучать планируем всех желающих.
Максим ТЕТЕРИН
 
 
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Школьники СССР и постсоветского периода — 90-е годы прошлого века — хорошо помнят, что помимо общего образования в школе получали еще и начальную профессиональную...
 
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