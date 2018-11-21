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Для членов Сморгонской районной организации «Белорусское товарищество инвалидов по зрению» прошло мероприятие «Дари добро»
22.11.2018 — Новости Общества | Светлы шлях
Ежегодно с 15 октября по 15 ноября в Республике Беларусь проходит месячник «Человек с белой тростью», который призван привлечь внимание широкой общественности и правительства, а также органов местной исполнительной власти к необходимости решения социальных проблем инвалидов по зрению, защиты их прав и интересов, повышения качества жизни незрячих и слабовидящих людей.
В связи с этим для членов Сморгонской районной организации «Белорусское товарищество инвалидов по зрению» в актовом зале общежития по улице В. Синкевич, 7 состоялось мероприятие, приуроченное этому событию.
В торжественной обстановке с пожеланиями и напутственными словами к присутствующим обратились директор территориального центра социального обслуживания населения «Тёплый дом» Марина Николайчик и председатель организации Галина Иосифовна Шульжицкая.
Концертная программа «Дари добро», подготовленная специалистами и воспитанниками отделения дневного пребывания инвалидов УТЦСОН «Тёплый дом» создала теплую атмосферу. А сладкий стол, организованный при поддержке спонсоров «Сморгонский комбикормовый завод» УП ОАО «Лидахлебопродукт», ЧУП «МАГ», «Сморгонские молочные продукты» филиал ОАО «Лидский молочно-консервный комбинат», дополнили позитивную и дружественную обстановку.
Финальным аккордом мероприятия стало вручение подарков всем присутствующим.
Соб. кор.
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Для членов Сморгонской районной организации «Белорусское товарищество инвалидов по зрению» прошло мероприятие «Дари добро»
Ежегодно с 15 октября по 15 ноября в Республике Беларусь проходит месячник «Человек с белой тростью», который призван привлечь внимание широкой общественности и...
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