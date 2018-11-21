"Марсианская" елка не вернется на свое место, а главную елку Бреста откроют 22 декабря

На площади Ленина с 19 ноября уже начали возводить каркас главной зеленой красавицы областного центра. Она засверкает огнями 22 декабря, а до этого откроются елки в Ленинском (18 декабря) и Московском (21 декабря) районах Бреста, то есть на Набережной и возле ДК профсоюзов, пишет Zarya.by.





В этом году все зеленые красавицы по сути искусственные: на площади Ленина это металлический каркас плюс живые ели, на улицах Набережной, Суворова, Красногвардейской — такой же каркас и лапник, то есть целого деревца, срубленного в лесу, нигде не увидим, сообщил замдиректора по наружному освещению КУП «Брестское дорожно-эксплуатационное предприятие» Григорий Табунов.

Елку, которая стояла во дворах улиц Сальникова и Махновича, перенесут на стоянку к новому магазину Green («Варшавский»). А по улице Красногвардейской (м-н Граевка) новогоднее деревце в этом году совместными усилиями украсят «Брестское котельное хозяйство» и «Водоканал». Другие предприятия города тоже планируют порадовать горожан елочками.

Интересную светящуюся елку мы привыкли видеть и на пересечении бульвара Космонавтов и проспекта Машерова. «Марсианскую», как называли в народе косую светящуюся инсталляцию, в прошлом году выровняли. На этот раз Брестское ДЭУ обещает тут совершенно другой образ главного символа Нового года. Известно лишь то, что это не совсем новая елочная конструкция: ранее она стояла в другом месте города.



«Марсианскую» елку в прошлом году выровняли

— Впервые в этом году мы установим елку на кольце перед мостом бульвара Шевченко, — рассказал Григорий Табунов. — Как она будет выглядеть, пока секрет. Ранее эта елка украшала иное место Бреста.

Обычно вся иллюминация в областном центре включалась с 15 декабря. В 2018 году дата относительно полной новогодней подсветки пока неизвестна, но к 22 декабря весь город будет светиться точно.

Традиционно возле Ледового дворца нас будут радовать три сияющие феи, висящие цветочные клумбы возле ЦМТ тоже оформят привычными огнями, а разделительную полосу на улице Московской от Пионерской (в сторону Тельм) уставят светящимися шарами…

— В следующем году Брест празднует тысячелетие, поэтому неразумно будет монтировать подсветку только на новогодние праздники. Мы хотим в некоторых местах города установить постоянные конструкции, чтобы включать там огоньки и в другие праздники: в День Победы, в День города… Подробнее рассказать не могу, чтобы сохранить интригу, — говорит Григорий Александрович. — В целом огней в городе станет больше. Мы стараемся сделать иллюминацию немного лучше, чем в прошлом году: снижать планку нельзя. Например, светящиеся растяжки появятся уже на всех опорах железнодорожного моста через центральный вокзал.