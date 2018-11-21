|
Цены на индивидуальное жилье в Беларуси будут снижаться - Кухарев
22.11.2018 12:14 — Новости Общества | БелТА
22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стоимость индивидуальных жилых домов будет снижаться с переходом на серийное строительство. Об этом сообщил журналистам заместитель премьер-министра Владимир Кухарев сегодня во время республиканского семинара-совещания по повышению эффективности строительного комплекса, передает корреспондент БЕЛТА.
"Мы делаем упор на индивидуальное жилищное строительство. Диапазон цен показывает, что в готовом исполнении стоимость 1 кв.м составляет около $400 в эквиваленте. Речь идет о домах в индивидуальном исполнении. Когда будем переходить на серию (серийное строительство. - Прим. БЕЛТА), будем снижать эту цену, чтобы сделать эти дома максимально доступными для населения", - сказал Владимир Кухарев.
/Будет дополнено/.-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стоимость индивидуальных жилых домов будет снижаться с переходом на серийное строительство. Об этом сообщил журналистам заместитель...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)