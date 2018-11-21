В Гомеле женщина провалилась в погреб и провела там ночь, пока не помогли спасатели

В Гомеле в частном доме пенсионерка провалилась в погреб и провела там около суток, пока ее не достали спасатели. Подробности сообщили в МЧС .





Когда работники МЧС прибыли к месту вызова, входная дверь была заперта, а из жилища доносились крики о помощи. Спасатели через окно попали в дом.

В открытом погребе на глубине двух метров находилась хозяйка. Со слов женщины, еще вчера она, спускаясь в погреб, подвернула ногу, упала и самостоятельно выбраться наверх уже не смогла.

Спасатели при помощи веревки, пояса и карабина достали пенсионерку из погреба и передали бригаде скорой медицинской помощи.