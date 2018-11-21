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В Гомеле женщина провалилась в погреб и провела там ночь, пока не помогли спасатели
22.11.2018 12:48 — Новости Общества | Tut.by
В Гомеле в частном доме пенсионерка провалилась в погреб и провела там около суток, пока ее не достали спасатели. Подробности сообщили в
Когда работники МЧС прибыли к месту вызова, входная дверь была заперта, а из жилища доносились крики о помощи. Спасатели через окно попали в дом.
В открытом погребе на глубине двух метров находилась хозяйка. Со слов женщины, еще вчера она, спускаясь в погреб, подвернула ногу, упала и самостоятельно выбраться наверх уже не смогла.
Спасатели при помощи веревки, пояса и карабина достали пенсионерку из погреба и передали бригаде скорой медицинской помощи.
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Со слов женщины, еще вчера она, спускаясь в погреб, подвернула ногу, упала и самостоятельно выбраться уже не смогла.
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