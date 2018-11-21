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Кратковременные осадки прогнозируют синоптики в Беларуси в выходные

22.11.2018 13:16 — Новости Общества | БелТА  
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Кратковременные осадки прогнозируют синоптики в Беларуси в выходные
Фото из архива

22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кратковременные осадки и до плюс 3 ожидается в предстоящие выходные в Беларуси, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"На этой неделе погодные условия в стране определяет периферия скандинавского антициклона. Преобладает облачная без существенных осадков погода с температурным фоном, близким к средним многолетним значениям, - отметили в Белгидромете. - В последний день рабочей недели сохранится повышенный фон атмосферного давления, существенных осадков не ожидается. Местами слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог сохранится гололедица". Температура воздуха в ночные часы по республике составит минус 2 - минус 8, днем - минус 3 - плюс 3.

В предстоящие выходные дни погодные условия на территории Беларуси будут определять малоактивные атмосферные фронты, смещающиеся с Западной Европы.

В субботу, 24 ноября, местами по республике пройдут небольшие кратковременные осадки (снег, мокрый снег, днем по юго-западу страны с дождем). В отдельных районах ожидается туман, слабый гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью составит 2-8 градусов мороза, при прояснениях воздух охладится до минус 11, днем по республике будет от минус 3 до плюс 3.

В воскресенье, 25 ноября, также местами по республике ожидаются кратковременные осадки в виде снега, мокрого снега, по юго-западу - с дождем. В отдельных районах туман, слабый гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха в ночные часы - нуль - минус 7, днем - от 3 градусов мороза до 3 градусов тепла.

В понедельник, 26 ноября, погоду в стране будет в основном определять область повышенного атмосферного давления. Будет преимущественно без осадков, лишь по юго-востоку страны пройдет кратковременный снег. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха ночью - 1-8 градусов мороза, по северу при прояснениях воздух охладится до минус 9 - минус 12, днем по республике ожидается от минус 5 до плюс 2.-0-

Прогноз погоды в городах Беларуси можно узнать здесь

 
Теги: Минск
 
 
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22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кратковременные осадки и до плюс 3 ожидается в предстоящие выходные в Беларуси, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском...
 
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