Выходец из Беларуси инсценировал свою смерть, чтобы получить страховку в 2 миллиона долларов США

Уроженец Беларуси инсценировал свою смерть, чтобы его семья могла получить страховку в 2 миллиона долларов США. Он предстанет перед американским судом. Об этом сообщают СМИ Молдовы.



Игорь Воротинов и его сын Алкон Воротинов. Фото: UNIMEDIA

Сначала информация о мошенничестве, в котором задействован гражданин США Игорь Воротинов, появилась на сайте департамента юстиции США. Весной 2010 года мужчина застраховал в Штатах свою жизнь на 2 миллиона долларов, а в октябре 2011 года в Молдове инсценировал свою смерть. Его задержали в Молдове только в этом году, 14 ноября, Воротинова экстрадировали в США.

Игорь Воротинов и его жена Ирина имеют белорусское происхождение, об этом сообщил молдавский сайт unimedia.info. Информацию, что оба родились в Беларуси, TUT.BY подтвердила пресс-секретарь генеральной прокуратуры Молдовы Мария Виеру. Подробностей на этот счет ведомство не сообщает.

В Генпрокуратуре Молдовы только добавляют, что Воротинов не имеет гражданства Молдовы, как сообщали некоторые СМИ, он гражданин США.

Игорю Воротинову 54 года, 19 ноября он впервые предстал перед судьей в Миннеаполисе, штат Миннесота, США. Его обвиняют в мошенничестве, отмечает сайт Министерства юстиции США.

Из обвинительных документов следует, что в марте 2010 года Игорь Воротинов застраховал свою жизнь на 2 миллиона долларов. Выплаты в случае его смерти должна была получить его жена, Ирина Воротинова.

1 октября 2011 года в полицию Молдовы сообщили о мертвом теле неподалеку от села Кожушна. При покойном были паспорт на имя Игоря Воротинова, гостиничные карточки, контактные телефоны. Ирина Воротинова приезжала в Молдову и опознала мужа. Женщина получила от властей Молдовы свидетельство о смерти и кремировала труп. Вернувшись в США, Ирина подала иск в страховую компанию. Урну захоронили на кладбище в Миннеаполисе.

Ирина Воротинова оформила на сына, Алкона Воротинова, счета в банках. С марта 2012 года по январь 2015 года на счета в Швейцарии и Молдове были переведены более 1,5 миллиона долларов от страховой компании.

В ноябре 2013 года Алкона Воротинова остановила таможня в Детройте, штат Мичиган. В его компьютере нашлись снимки отца, сделанные в апреле и в мае 2013 года, которые подтвердили, что Игорь Воротинов жив.

В мае 2016 года Ирина Воротинова признала себя виновной в мошенничестве. Ее приговорили к 37 месяцам тюрьмы, сейчас она отбывает наказание.

Алкон Воротинов признал себя виновным в марте 2015 года, его приговорили к трем годам лишения свободы условно и к возмещению ущерба более чем в 2 миллиона долларов США. Наказание для самого Игоря Воротинова пока не назначено.

На сайте американской юридической компании mankeylawoffice.com можно найти статью еще за 2016 год, о том, что Игорь Воротинов бывал в Минске. В апреле 2011 года его якобы госпитализировали в Беларуси из-за боли в сердце, жена и сын приезжали его навещать.

Причиной смерти мужчины, тело которого нашли спустя несколько месяцев в Молдове (именно его семья выдавала за Игоря Воротинова), по сообщениям СМИ, был сердечный приступ.