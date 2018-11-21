В этом году мы собрали всех победителей прошлых лет, а также тех, кто участвовал на различных этапах конкурса, ребята смогут пообщаться друг с другом, поделиться опытом. "Студент года" - это не просто конкурс, который выявляет одного из талантливых ребят, мы хотим показать, что сегодня все наше студенчество - элитная молодежь, те ребята, которые умеют ярко жить, дружить и любят свою страну". Конкурс "Студент года" в этом году вышел на международный уровень. "Мы подписали соглашение о том, что "Студент года" выходит на международный этап. Все финалисты, которые будут сегодня на сцене, автоматически попадают в международный финал. Летом 2019 года в России пройдет "Студенческая весна стран ШОС". Нам предстоит представлять Беларусь на таком важном международном форуме", - сказал Дмитрий Воронюк. В творческих и интеллектуальных баталиях проекта сражаются девять лучших студентов страны - будущие инженеры, финансисты, врачи, менеджеры, лингвисты, культурологи, а также покорители туристической индустрии. Во время шоу зрителей и жюри ожидает студенческая презентация "Будем знакомы", конкурсы интеллектуального и ораторского мастерства "#ВПрофессии", творческое состязание "Моя малая родина", где каждый участник расскажет про себя, цели и мечты, раскроется творчески. Обладателем титула "Студент года" и путевки на путешествие в Прагу от туристической компании "Санрайз Трэвел" станет финалист, который по итогам всех конкурсных испытаний наберет наибольшее количество баллов. Победителя в номинации "Студент года ONLINE" традиционно определят пользователи Сети путем голосования за авторские видеоролики конкурсантов на тему "Я - студент!". Студенческий проект, организатором которого с 2011 года выступает БРСМ при поддержке Министерства образования и других заинтересованных, направлен на развитие лидерских качеств, творческого потенциала студенческой молодежи, создание условий для ее самореализации в общественной деятельности, науке, искусстве и спорте, продвижение студенческих инициатив и проектов, повышение престижа знаний и популяризацию профессии.-

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