ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Финал конкурса "Студент года-2018" стартовал в Минске

22.11.2018 — Новости Общества | Единство  
Размер текста:
A
A
A

В этом году мы собрали всех победителей прошлых лет, а также тех, кто участвовал на различных этапах конкурса, ребята смогут пообщаться друг с другом, поделиться опытом. "Студент года" - это не просто конкурс, который выявляет одного из талантливых ребят, мы хотим показать, что сегодня все наше студенчество - элитная молодежь, те ребята, которые умеют ярко жить, дружить и любят свою страну". Конкурс "Студент года" в этом году вышел на международный уровень. "Мы подписали соглашение о том, что "Студент года" выходит на международный этап. Все финалисты, которые будут сегодня на сцене, автоматически попадают в международный финал. Летом 2019 года в России пройдет "Студенческая весна стран ШОС". Нам предстоит представлять Беларусь на таком важном международном форуме", - сказал Дмитрий Воронюк. В творческих и интеллектуальных баталиях проекта сражаются девять лучших студентов страны - будущие инженеры, финансисты, врачи, менеджеры, лингвисты, культурологи, а также покорители туристической индустрии. Во время шоу зрителей и жюри ожидает студенческая презентация "Будем знакомы", конкурсы интеллектуального и ораторского мастерства "#ВПрофессии", творческое состязание "Моя малая родина", где каждый участник расскажет про себя, цели и мечты, раскроется творчески. Обладателем титула "Студент года" и путевки на путешествие в Прагу от туристической компании "Санрайз Трэвел" станет финалист, который по итогам всех конкурсных испытаний наберет наибольшее количество баллов. Победителя в номинации "Студент года ONLINE" традиционно определят пользователи Сети путем голосования за авторские видеоролики конкурсантов на тему "Я - студент!". Студенческий проект, организатором которого с 2011 года выступает БРСМ при поддержке Министерства образования и других заинтересованных, направлен на развитие лидерских качеств, творческого потенциала студенческой молодежи, создание условий для ее самореализации в общественной деятельности, науке, искусстве и спорте, продвижение студенческих инициатив и проектов, повышение престижа знаний и популяризацию профессии.-

Читать полностью: https://www.belta.by/society/view/final-konkursa-student-goda-2018-startoval-v-minske-326422-2018/

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Финал республиканского конкурса БРСМ "Студент года - 2018" стартовал в Минском городском дворце культуры, передает корреспондент БЕЛТА. "Наш проект - это уже бренд, -...
 
Новости дня
Новости общества
 
В Гомеле женщина провалилась в погреб и провела там ночь, пока не помогли спасатели
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
22.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика