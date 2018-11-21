Вопросы, касающиеся деятельности Департамента по гражданству и миграции, можно будет задать с 9.00 до 12.00 часов по телефону (8-017) 218-55-30.
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На связи - начальник Департамента по гражданству и миграции МВД
22.11.2018 — Новости Общества | Единство
Вопросы, касающиеся деятельности Департамента по гражданству и миграции, можно будет задать с 9.00 до 12.00 часов по телефону (8-017) 218-55-30.
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В субботу, 24 ноября, состоится "прямая телефонная линия" с начальником Департамента по гражданству и миграции МВД Республики Беларусь Бегуном Алексеем Юрьевичем.
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