Что такое ВИЧ и СПИД? - это синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД, AIDS по-английски), вызываемый вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), который приводит к повреждению иммунной системы организма. А иммунная система, как известно, защищает организм от различных инфекций. Когда иммунная система работает плохо, человек не может бороться со многими серьезными заболеваниями. СПИД является смертельной болезнью, средств для лечения которой в настоящее время не существует.

Некоторые ученые считают, что вирус ВИЧ был передан от обезьян к человеку примерно в 1926 году. Последние исследования показывают, что человек приобрел этот вирус в Западной Африке. До 1930-х годов вирус никак не проявлял себя. В1959 году в Конго умер мужчина. Позднейшие исследования медиков, проанализировавших его историю болезни, показали, что, возможно, это был первый зафиксированный в мире случай смерти от СПИДа.

Вирус иммунодефицита может существовать в организме человека в течение десяти – двенадцати лет, никак себя не проявляя. А на начальные признаки его проявления многие люди не обращают должного внимания, принимая их за симптомы других, на первый взгляд не опасных заболеваний. Если вовремя не начать процесс лечения, наступает конечная стадия ВИЧ – СПИД. Вирус иммунодефицита может стать базой для развития других болезней, носящих инфекционный характер.

В 1985 году было установлено, что ВИЧ передается через жидкие среды тела: кровь, сперму, материнское молоко. В том же году был разработан первый тест на ВИЧ, на основе которого в США и Японии начали проверять на ВИЧ донорскую кровь и ее препараты.

В СССР к этому году выявлены случаи СПИДа у иностранных студентов-африканцев, обучающихся в советских вузах.

Всемирной организацией здравоохранения 1 декабря 1988 года был объявлен Всемирным днём борьбы со СПИДом. Ежегодно эта дата отмечается многими странами мира для того, чтобы привлечь внимание людей к этой проблеме, выразить солидарность с людьми, затронутыми эпидемией и поддержать усилия в борьбе с ВИЧ-инфекцией и память умерших от СПИДа во всем мире. Люди прикрепляют к верхней одежде на уровне сердца ленточку красного цвета.

Вряд ли кто-то задумывается об истории происхождения столь важного шелкового кусочка.

Красная лента приобрела символизм в 1991 году благодаря Франку Муру, который в то время жил в провинции штата Нью-Йорк. Идея возникла в его голове, когда он увидел соседскую семью. Они носили на груди ленточки желтого цвета, сложенные в виде буквы V и носившие в себе надежду на возвращение их дочери с войны. Тогда Франк и решил, что это именно тот символ, который бы смог привлечь внимание общественности к проблеме СПИДа в стране. Он взял за основу эту же шелковую ленточку, и присвоил ей красный цвет, символизирующий кровь, в которой таилась основная причина заболевания людей.

Сегодня о ВИЧ/СПИД известно все, что необходимо знать, чтобы никогда не встретиться с заразой: способы передачи, меры профилактики. Более того, ВИЧ-положительный статус перестал быть приговором, даже несмотря на то, что действенной вакцины против вируса до сих пор нет. Но мы продолжаем ходить по краю пропасти. Все, чего нам не хватает, чтобы выйти из опасной зоны – банальной честности. Перед собой и перед теми, кто рядом с нами.

По данным на 1.11.2017 года в Беларуси проживает более 18 тысяч человек с ВИЧ. Чаще всего случаи ВИЧ-инфекции выявляются у людей 40 лет и старше – 35,5%, а также 35-39 лет – 22,6%. На современном этапе развития медицины лекарства, способного полностью вылечить это заболевание, не существует. Однако, при своевременном начале лечения ВИЧ можно надолго отодвинуть момент перехода вируса иммунодефицита в развитие СПИДа, а, следовательно, и продлить более-менее нормальную жизнь больному.

Уже разработаны схемы лечения, которые могут существенно замедлить развитие заболевания, а так как инфекция протекает в большинстве случаев длительно, то можно надеяться на создание за это время эффективных лечебных средств.

Помните!

Болезнь неизлечима. Единственный способ защитить себя – соблюдать правила безопасного поведения.

Кузнецова Е.Н., Помощник врача – терапевта поликлиники №2