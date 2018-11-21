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Итоги республиканского конкурса «Украсим Беларусь цветами»

22.11.2018 — Новости Общества | Единство  
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Заключительный республиканский этап конкурса был проведен в учреждении образования «Республиканский центр экологии и краеведения», г. Минск, ул. Макаенка,8.

В номинации «Лучший учебно-опытный участок» свой творческий проект «Наш Борисовский Ботанический сад» достойно представил коллектив учащихся ГУДО «Борисовский центр экологии и туризма» (руководители – Богушевич Татьяна Владимировна, Райнеш Елена Анатольевна, Шубаро Елена Викторовна) – Дипломом III степени.

Поздравляем ребят и педагогов с победой в конкурсе и желаем им дальнейших творческих успехов и новых креативных идей!

https://bec.schools.by/

 

 
Теги: Минск
 
 
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Республиканский конкурс по благоустройству и озеленению территорий «Украсим Беларусь цветами» проводился в период с апреля по ноябрь 2018 года с целью...
 
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