Итоги республиканского конкурса «Украсим Беларусь цветами»

Заключительный республиканский этап конкурса был проведен в учреждении образования «Республиканский центр экологии и краеведения», г. Минск, ул. Макаенка,8.
В номинации «Лучший учебно-опытный участок» свой творческий проект «Наш Борисовский Ботанический сад» достойно представил коллектив учащихся ГУДО «Борисовский центр экологии и туризма» (руководители – Богушевич Татьяна Владимировна, Райнеш Елена Анатольевна, Шубаро Елена Викторовна) – Дипломом III степени.
Поздравляем ребят и педагогов с победой в конкурсе и желаем им дальнейших творческих успехов и новых креативных идей!