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В следующем году в Беларуси от гепатита С пролечат бесплатно уже более 2 тысяч человек

22.11.2018 14:05 — Новости Общества | Tut.by  
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В следующем году более двух тысяч пациентов с гепатитом С пройдут лечение за счет средств госбюджета. В этом году такое бесплатное лечение получила тысяча пациентов. Об этом сегодня на втором региональном совещании по вопросам расширения доступа к качественным и недорогим лекарственным препаратам и диагностическим средствам в странах Восточной Европы и Центральной Азии рассказал министр здравоохранения Валерий Малашко.


Фотография используется в качестве иллюстрации. Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Лечение гепатита С в более чем 96% случаев приводит к полному излечению, вирус исчезает. Сегодня в Беларуси более 30 тысяч больных гепатитом С. В 2018 году появились программы, по которым начато лечение гепатита С за счет средств бюджета. Это в том числе стало возможно благодаря производству отечественных лекарств.

В этом году, по словам министра здравоохранения Валерия Малашко, по такой программе за счет бюджета пролечили тысячу пациентов.

— Для себя на этот год мы ставили задачу по 1 тысяче пациентов. Мы провели им диагностику, выделили три группы пациентов и проводим лечение по разным схемам, закупив для это лекарства. Это достаточно кропотливая работа. Во время лечения идет дальнейшее наблюдение пациентов, диагностика, работа с врачами-инфекционистами, — рассказал Валерий Малашко.

В 2019 году в программу по лечению от гепатита С планируют включить уже более 2 тысяч пациентов. Попасть в программу можно через врача-инфекциониста, у которого больные состоят на учете. В первую очередь в плане отбора будут смотреть на приверженность человека к лечению. Однако такое лечение показано не всем, поэтому и не все больные гепатитом С смогут подключиться к программе.

— Такое лечение не всем показано, не каждый может его перенести и не у каждого будет эффект, — говорит министр здравоохранения.

Напомним, примерно семь-восемь лет назад стоимость лечения одного пациента обходилась в сумму около 30−40 тысяч долларов. Это трехмесячные или шестимесячные курсы лечения. После того как производство лекарств появилось в Беларуси, стоимость лечения одного пациента стала варьироваться в районе около 800−900 долларов.

 
 
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В следующем году более двух тысяч пациентов с гепатитом С пройдут лечение за счет средств госбюджета. В этом году такое, бесплатное лечение, прошли 1 тысяча...
 
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