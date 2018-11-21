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Ресторан-бистро "Лидо" на проспекте закроют на две недели
22.11.2018 14:10 — Новости Общества | Tut.by
С 26 ноября до 10 декабря ресторан-бистро «Лидо» на Независимости, 49−1, будет закрыт.
Со следующей недели в ресторане «Лидо» на проспекте Независимости две недели будут проводить ремонтные работы.
— Бистро закроется на время замены технического оборудования. Интерьер и количество мест не изменится, — рассказали нам в администрации заведения.
Два других ресторана-бистро «Лидо», по улице Кульман и на Немиге, будут работать в штатном режиме.
Бистро на проспекте Независимости открыли в 2004 году. Капитальный ремонт здесь
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Почему закроют ресторан-бистро?
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