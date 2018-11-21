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Ресторан-бистро "Лидо" на проспекте закроют на две недели

22.11.2018 14:10 — Новости Общества | Tut.by  
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С 26 ноября до 10 декабря ресторан-бистро «Лидо» на Независимости, 49−1, будет закрыт.


Фото: lido.by

Со следующей недели в ресторане «Лидо» на проспекте Независимости две недели будут проводить ремонтные работы.

— Бистро закроется на время замены технического оборудования. Интерьер и количество мест не изменится, — рассказали нам в администрации заведения.

Два других ресторана-бистро «Лидо», по улице Кульман и на Немиге, будут работать в штатном режиме.

Бистро на проспекте Независимости открыли в 2004 году. Капитальный ремонт здесь проводили спустя 10 лет — в 2014 году.

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