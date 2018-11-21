В райцентре прошла отчетно-выборная конференция районной организации КПБ

На базе картинной галерее имени Е.Е. Моисеенко состоялась отчетно-выборная конференция районной организации Коммунистической партии Беларуси.







В ходе мероприятия были подведены итоги деятельности партии за период с ноября 2017 по ноябрь 2018, обозначены приоритетные цели и задачи на ближайший год, а также вручены заслуженные награды в связи с празднованием 100-летия со дня образования ВЛКСМ.

Кроме того, сегодня районная организация КПБ пополнилась новым членом: в ряды партии вступила первый секретарь РК ОО «Белорусский республиканский союз молодежи» Татьяна Хацулева.















































Марина КРАСНИК.

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