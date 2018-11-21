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Пятеро юных кореличчан удостоены наград престижных творческих конкурсов

22.11.2018 — Новости Общества | Полымя  
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«Одаренность человека – это маленький росточек, едва проклюнувшийся из земли и требующий к себе огромного внимания. Необходимо холить и лелеять, ухаживать за ним, сделать все необходимое, чтобы он вырос и дал обильный плод». В. А. Сухомлинский.

И как приятно пожинать плоды, принесенные вовремя замеченным талантом.

Кореличчанка Аня Кузьмич еще совсем ребенок, который, казалось бы, приходит домой из школы, включает мультфильмы и играет в куклы. Но несмотря на свой возраст, а девочке всего семь, в копилке Ани уже множество наград, очередная из которых – диплом лауреата третьей степени на III Международном фестивале искусств #BYFEST, проходившем 8-12 ноября в Минске.

Пятеро юных кореличчан удостоены наград престижных творческих конкурсов

– У Ани масса побед, – делится педагог девочки Михаил Башко и с гордостью показывает некоторые награды. – Международный фестиваль-конкурс «Новые вершины» и диплом лауреата 1 степени, II Международный фестиваль #BYFEST и гран-при, «Караван культуры» в Польше и 3 место, грамота за высокий уровень исполнительного мастерства и активное участие в международных и республиканских фестивалях и конкурсах, диплом 1 степени на открытом фестивале-конкурсе для детей дошкольного и младшего школьного возраста «Веселый Жужа».

Стоит отметить, что подготовка у юного дарования проходит каждый день, независимо от того, скоро конкурс или он только что прошел.

Но нам стоит гордиться не только Аней. 17 ноября со II открытого республиканского творческого фестиваля-конкурса «Талисман удачи» вернулись дипломанты 1 степени Карина Гимпель и Лидия Дручик и 2 степени Надежда Ласовская и София Карвига.

Пятеро юных кореличчан удостоены наград престижных творческих конкурсов

Пятеро юных кореличчан удостоены наград престижных творческих конкурсов

Пятеро юных кореличчан удостоены наград престижных творческих конкурсов

Лидия посещает Мирскую детскую школу искусств, класс которой находится в агрогородке Еремичи, где учится уже пятый год. На счету девочки также много грамот и дипломов различных степеней. Лидия уже успела побывать на таких конкурсах, как «Играй, мой баян», «Юный виртуоз», «ЛьВенок», «Лянок», открытый областной конкурс им. Константина Горского, откуда возвращалась с грамотами и дипломами. «Добросовестная, ответственная, даже на каникулах занимается», – так о Лиде отзываются ее педагоги. И несмотря на то, что девочке нравится еще и медицина, преподаватель Мирской детской школы искусств Наталья Досько уверена, что убедит свою воспитанницу остаться в музыкальной сфере.

Пятеро юных кореличчан удостоены наград престижных творческих конкурсов

А о своих ученицах руководитель театральной студии «Эксперимент» Михаил Башко рассказывает так:

– София и Надя занимаются второй год, и каждая из них заслуживает похвал, потому что у каждой есть свое особое дарование, детская непосредственная харизма, трудолюбие и желание участвовать в конкурсах и выступать на сцене. Карина занимается третий год и специально на занятия ее возит мама. Она ответственна, обладает прекрасной памятью, развита не по годам. Мы постоянно готовимся. Ведь на горизонте – районные, областные, республиканские и международные конкурсы.

А нам остается только гордиться, что с таким подходом на Кореличчине восходят новые звездочки.

Елизавета МУТИЛОВИЧ
Фото автора и из архивов педагогов

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 24
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«Одаренность человека – это маленький росточек, едва проклюнувшийся из земли и требующий к себе огромного внимания. Необходимо холить и лелеять,
 
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