Пятеро юных кореличчан удостоены наград престижных творческих конкурсов

«Одаренность человека – это маленький росточек, едва проклюнувшийся из земли и требующий к себе огромного внимания. Необходимо холить и лелеять, ухаживать за ним, сделать все необходимое, чтобы он вырос и дал обильный плод». В. А. Сухомлинский.

И как приятно пожинать плоды, принесенные вовремя замеченным талантом.

Кореличчанка Аня Кузьмич еще совсем ребенок, который, казалось бы, приходит домой из школы, включает мультфильмы и играет в куклы. Но несмотря на свой возраст, а девочке всего семь, в копилке Ани уже множество наград, очередная из которых – диплом лауреата третьей степени на III Международном фестивале искусств #BYFEST, проходившем 8-12 ноября в Минске.





– У Ани масса побед, – делится педагог девочки Михаил Башко и с гордостью показывает некоторые награды. – Международный фестиваль-конкурс «Новые вершины» и диплом лауреата 1 степени, II Международный фестиваль #BYFEST и гран-при, «Караван культуры» в Польше и 3 место, грамота за высокий уровень исполнительного мастерства и активное участие в международных и республиканских фестивалях и конкурсах, диплом 1 степени на открытом фестивале-конкурсе для детей дошкольного и младшего школьного возраста «Веселый Жужа».

Стоит отметить, что подготовка у юного дарования проходит каждый день, независимо от того, скоро конкурс или он только что прошел.

Но нам стоит гордиться не только Аней. 17 ноября со II открытого республиканского творческого фестиваля-конкурса «Талисман удачи» вернулись дипломанты 1 степени Карина Гимпель и Лидия Дручик и 2 степени Надежда Ласовская и София Карвига.













Лидия посещает Мирскую детскую школу искусств, класс которой находится в агрогородке Еремичи, где учится уже пятый год. На счету девочки также много грамот и дипломов различных степеней. Лидия уже успела побывать на таких конкурсах, как «Играй, мой баян», «Юный виртуоз», «ЛьВенок», «Лянок», открытый областной конкурс им. Константина Горского, откуда возвращалась с грамотами и дипломами. «Добросовестная, ответственная, даже на каникулах занимается», – так о Лиде отзываются ее педагоги. И несмотря на то, что девочке нравится еще и медицина, преподаватель Мирской детской школы искусств Наталья Досько уверена, что убедит свою воспитанницу остаться в музыкальной сфере.





А о своих ученицах руководитель театральной студии «Эксперимент» Михаил Башко рассказывает так:

– София и Надя занимаются второй год, и каждая из них заслуживает похвал, потому что у каждой есть свое особое дарование, детская непосредственная харизма, трудолюбие и желание участвовать в конкурсах и выступать на сцене. Карина занимается третий год и специально на занятия ее возит мама. Она ответственна, обладает прекрасной памятью, развита не по годам. Мы постоянно готовимся. Ведь на горизонте – районные, областные, республиканские и международные конкурсы.

А нам остается только гордиться, что с таким подходом на Кореличчине восходят новые звездочки.

Елизавета МУТИЛОВИЧ

Фото автора и из архивов педагогов