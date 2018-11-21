На остановке общественного транспорта у больницы скорой медицинской помощи в Витебске установили павильон с киоском «Табакерки».





Старый павильон остановки срезали 20 ноября, а на следующий день на его месте появился новый — с вмонтированным в него табачным киоском.









Расстояние от киоска «Табакерки» до медучреждения менее пятидесяти метров.

Примечательно, что незадолго до этого заменили остановочный павильон на противоположной стороне проспекта Фрунзе. Раньше там был киоск с кондитерскими изделиями, потом он закрылся и был демонтирован. Не так давно на его месте установили новый навес остановки, который теперь заменили на «табакерочный».