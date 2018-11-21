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В Витебске у больницы скорой помощи установили киоск "Табакерки"
22.11.2018 15:16 — Новости Общества | Tut.by
На остановке общественного транспорта у больницы скорой медицинской помощи в Витебске установили павильон с киоском «Табакерки».
Старый павильон остановки срезали 20 ноября, а на следующий день на его месте появился новый — с вмонтированным в него табачным киоском.
Расстояние от киоска «Табакерки» до медучреждения менее пятидесяти метров.
Примечательно, что незадолго до этого заменили остановочный павильон на противоположной стороне проспекта Фрунзе. Раньше там был киоск с кондитерскими изделиями, потом он закрылся и был демонтирован. Не так давно на его месте установили новый навес остановки, который теперь заменили на «табакерочный».
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Старый павильон остановки срезали 20 ноября, а на следующий день на его месте появился новый - с вмонтированным в него табачным киоском.
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