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В Витебске у больницы скорой помощи установили киоск "Табакерки"

22.11.2018 15:16 — Новости Общества | Tut.by  
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На остановке общественного транспорта у больницы скорой медицинской помощи в Витебске установили павильон с киоском «Табакерки».


Старый павильон остановки срезали 20 ноября, а на следующий день на его месте появился новый — с вмонтированным в него табачным киоском.



Расстояние от киоска «Табакерки» до медучреждения менее пятидесяти метров.

Примечательно, что незадолго до этого заменили остановочный павильон на противоположной стороне проспекта Фрунзе. Раньше там был киоск с кондитерскими изделиями, потом он закрылся и был демонтирован. Не так давно на его месте установили новый навес остановки, который теперь заменили на «табакерочный».

 
Теги: Витебск
 
 
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Старый павильон остановки срезали 20 ноября, а на следующий день на его месте появился новый - с вмонтированным в него табачным киоском.
 
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