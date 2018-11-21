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Беларуси выделят более 15 млн долларов на лечение ВИЧ/СПИДа и туберкулеза. На что пойдут деньги

22.11.2018 15:34 — Новости Общества | Tut.by  
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Глобальный фонд для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией выделит Беларуси более 15 млн долларов. Эти деньги пойдут на лечение ВИЧ/СПИДа и туберкулеза. Программа рассчитана на три года: с 2019 по 2021.


Фото: Reuters

По словам Марины Сачек, директора РНПЦ медицинских технологий, информатизации, управления и экономики здравоохранения, грант направлен на работу с уязвимыми группами населения.

— Мы должны сделать устойчивыми мероприятия, которые у нас будут, когда из страны уйдет Глобальный фонд. Это значит, что мы должны наладить эффективную профилактику среди уязвимых групп, — сказала она.

В плане ВИЧ-инфекции уязвимыми группами считаются наркоманы, представители секс-индустрии и гомосексуалисты. При этом в Беларуси основной путь передачи ВИЧ — половой.

По информации ассоциации некоммерческих организаций по противодействию эпидемии ВИЧ/СПИДа «БелСеть антиСПИД», на 1 марта 2018 года в стране было 25 074 случая ВИЧ-инфекции, 19 519 человек, живущих с ВИЧ. Показатель распространенности — 205,6 случаев на 100 тысяч населения.

По словам министра здравоохранения Валерия Малашко, подписание соглашения с Глобальным фондом для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией даст возможность более широко применять современные схемы лечения лекарственно устойчивых форм туберкулеза.

Со своей стороны Марина Сачек отметила, что благодаря гранту можно будет повысить приверженность пациентов с туберкулезом к лечению.

— Пациенты выходят из стационара, когда у них уже не выделяется палочка. Но они должны в течение определенного периода принимать лекарства, эти препараты передаются в амбулаторное звено. Но среди пациентов есть те, у кого отсутствует приверженность к лечению, — говорит она.

По словам Марины Сачек, сейчас более 500 человек участвуют в программе видеоконтролируемого лечения туберкулеза. Когда на смартфон ставят программу или же выдают сам смартфон и человек себя снимает, когда принимает лекарство. За этим процессом следит медсестра.

Большая часть гранта Глобального фонда пойдет на лечение ВИЧ/СПИДа. Но по словам Марины Сачек, есть пациенты, у которых ВИЧ и туберкулез одновременно. И при этой комбинации заболевания усугубляют друг друга.

В Беларуси в 2016 году исходя из последнего отчета Всемирной организации здравоохранения было 52 случая туберкулеза на 100 тысяч человек. В Европе мы на 13-м месте по этому показателю. На первом месте Кыргызстан и 145 случаев, дальше идет Молдова и 101 случай. У некоторых наших соседей показатель хуже, чем у нас: в Украине — 87, России — 66, Литве — 53. В то же время в Латвии — 37 случаев, а в Польше — 18.

Национальная статистика дает такие цифры. В этом же 2016 году в Беларуси на 100 тысяч человек было 28,2 случая впервые установленного туберкулеза. Количество впервые установленных случаев туберкулеза у нас сокращается. В 2004 году было 55,4 случая на 100 тысяч человек.

 
 
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Глобальный фонд для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией выделит Беларуси более 15 млн долларов.
 
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