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Читатели: "Новогодняя елка на Немиге - копия прошлогодней из Афин". А что говорит автор?

22.11.2018 16:11 — Новости Общества | Tut.by  
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Вчера мы рассказывали, что возле Дворца спорта установят необычную новогоднюю елку, дизайн которой разработал белорус Адриан Храпицкий. Но читатели сообщили, что практически такая же елка стояла в прошлом году в Афинах. Читайте, что говорит автор.


Изображение предоставлено минским городским институтом благоустройства и городского дизайна

Новогодняя елка возле Дворца спорта в этом году будет необычной. В Минском городском институте благоустройства и городского дизайна рассказали, что дизайн дерева разработал белорус Адриан Храпицкий.

Судя по отзывам под публикацией, новая елка понравилась многим пользователям. Зато читательница Татьяна сообщила, что новогоднее дерево возле Дворца спорта срисовано с елки, которая стояла в Афинах на прошлый Новый год. Это заметили и другие пользователи.


Елка в Афинах в 2017 году. Фото с сайта www.rupor.gr

Одна из концепций елки в Минске. Изображение предоставлено минским городским институтом благоустройства и городского дизайна

В Минском городском институте благоустройства и городского дизайна тоже не отрицают, что елки похожи.

— Про Афины мы знаем. Но ведь автор имеет право взять за основу какую-то идею и как-то ее интерпретировать. Но идея-то хороша, — говорят там.

Дизайнер Адриан Храпицкий говорит, что действительно идею спиралевидной новогодней елки почерпнул в Греции, когда был студентом Академии искусств.

— Мне очень понравилась елка в Афинах, я ее доработал, и применил в своей концепции новогоднего 3D освещения для Октябрьской площади. Главным отличием или доработкой этой елки было то, что ее элементы не симметричны друг другу, а развернуты немного хаотично — примерно как коленвал, — объясняет он.


Такую концепцию предложил Адриан. Как видим — елка лишь ее часть. По задумке автора здесь вписывалась именно елка динамической формы — что-то похожее на вариант из Афин, но более спиралевидное.

Эту концепцию для Октябрьской площади Адриан передал в институт благоустройства. Говорит, что хотел внести что-то новое в новогоднее оформление города и надеялся, что таким образом задумки получится донести до руководства Мингорисполкома.

Концепцию в итоге приняли, но решили реализовать не на Октябрьской площади, а возле Дворца спорта. Кроме того, ее упростили, как минимум реализуя звездное небо вместо северного сияния. А финальный вариант елки будет отличаться и от опубликованных эскизов, и от Афин.

Во-первых, если в Греции в составе конструкции была только спираль и гирлянда, то у нас на спирали будет еще мишура и неоновый контур.

— Там просто каркас и гирлянда, поэтому днем елка не очень симпатично выглядит. А наша будет более симпатичной, — говорит дизайнер.

Во-вторых, елка будет других пропорций и формы. Цветовое оформление тоже будет отличаться.

— Если две финальные елки поставить рядом — будет большая разница, — уверяет Адриан.

К тому же никаких денег за работу он получать не планировал, и не получал. Говорит, что просто хотел, чтобы его проект реализовался.

 
Теги: Минск
 
 
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В эскизе будущей елки у Дворца спорта нашли большое сходство с афинской елкой 2017 года. Узнали у автора, что он думает по этому поводу.
 
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