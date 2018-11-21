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Бывшему гендиректору "Ивацевичдрев" дали пять лет колонии усиленного режима с конфискацией
22.11.2018 15:54 — Новости Общества | Tut.by
Брестский областной суд вынес приговор бывшему генеральному директору ОАО «Ивацевичдрев» Владимиру Шульге и приятелю его сына Александру Непляховичу. Об этом
Владимир Шульга признан виновным в злоупотреблении служебными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия. Он приговорен к пяти годам лишения свободы в исправительной колонии в условиях усиленного режима с конфискацией всего имущества, с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей сроком на пять лет.
Еще один фигурант, приятель сына Владимира Шульги Александр Непляхович, признан виновным в пособничестве в злоупотреблении служебными полномочиями. Ему назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы в исправительной колонии усиленного режима с конфискацией всего имущества, с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей сроком на пять лет.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.
Напомним, в
В ходе расследования сын обвиняемого полностью возместил ущерб и подал ходатайство об освобождении от уголовной ответственности по правилам ст. 88−1 УК. Уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство.
Как
«Человека один раз простили. Пуля пролетела возле уха. Отправили на завод: „Иди работай, показывай результат, там посмотрим“. А он начал воровством заниматься. Что он, с сыном сидит сейчас? Ну вот, сам сел и сына посадил. И сколько еще пойдет за ним. И прощения не будет», — вспомнил эпизод из биографии Шульги президент Беларуси.
Владимир Шульга
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Еще один фигурант, приятель сына Владимира Шульги Александр Непляхович, признан виновным в пособничестве в злоупотреблении служебными полномочиями. Ему...
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