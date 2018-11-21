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Бывшему гендиректору "Ивацевичдрев" дали пять лет колонии усиленного режима с конфискацией

22.11.2018 15:54 — Новости Общества | Tut.by  
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Брестский областной суд вынес приговор бывшему генеральному директору ОАО «Ивацевичдрев» Владимиру Шульге и приятелю его сына Александру Непляховичу. Об этом сообщает пресс-служба суда.


Фото: Вечерний Брест

Владимир Шульга признан виновным в злоупотреблении служебными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия. Он приговорен к пяти годам лишения свободы в исправительной колонии в условиях усиленного режима с конфискацией всего имущества, с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей сроком на пять лет.

Еще один фигурант, приятель сына Владимира Шульги Александр Непляхович, признан виновным в пособничестве в злоупотреблении служебными полномочиями. Ему назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы в исправительной колонии усиленного режима с конфискацией всего имущества, с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей сроком на пять лет.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Напомним, в апреле прошлого года КГБ задержал бывшего гендиректора «Ивацевичдрев», его сына и приятеля. Установлено, что в 2014—2017 годах при организации поставок меламина и химических добавок директор имел возможность напрямую заключить договоры с предприятием-изготовителем. Вместо этого он покупал меламин и прочие добавки у фирмы, которая была подконтрольна его сыну и его приятелю Александру Непляховичу. В итоге продукцию закупали по завышенной цене. Ущерб оценивается в 749 тысяч рублей.

В ходе расследования сын обвиняемого полностью возместил ущерб и подал ходатайство об освобождении от уголовной ответственности по правилам ст. 88−1 УК. Уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство.

Как заявил Александр Лукашенко, на директора предприятия Владимира Шульгу ему положили на стол целую папку с «железными материалами», где указывалось, с кем он встречался и как делил деньги.

«Человека один раз простили. Пуля пролетела возле уха. Отправили на завод: „Иди работай, показывай результат, там посмотрим“. А он начал воровством заниматься. Что он, с сыном сидит сейчас? Ну вот, сам сел и сына посадил. И сколько еще пойдет за ним. И прощения не будет», — вспомнил эпизод из биографии Шульги президент Беларуси.

Владимир Шульга возглавил ОАО «Ивацевичдрев» в конце 2012 года. До этого он занимал пост председателя концерна «Беллесбумпром». Кадровая перестановка произошла после визита на ОАО «Ивацевичдрев» Александра Лукашенко, который приехал выяснить, как выполняется программа модернизации предприятий деревообработки. Во время визита президент отошел от запланированной программы и направился на старый завод, где царил хаос. В результате глава государства отстранил от работы гендиректора Бориса Михнюка и приказал назначить Владимира Шульгу, который на то время занимал пост председателя концерна «Беллесбумпром».

 
Теги: Брест
 
 
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Еще один фигурант, приятель сына Владимира Шульги Александр Непляхович, признан виновным в пособничестве в злоупотреблении служебными полномочиями. Ему...
 
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