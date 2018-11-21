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Подготовку благотворительных новогодних праздников для детей обсудили в правительстве

22.11.2018 16:18 — Новости Общества | БелТА  
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Подготовку благотворительных новогодних праздников для детей обсудили в правительстве
Фото из архива

22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Подготовку благотворительных новогодних праздников для детей обсудили в правительстве на заседании с участием заместителя премьер-министра Беларуси Игоря Петришенко, передает корреспондент БЕЛТА.

Благотворительная акция "Наши дети" в этом году начнется 10 декабря и продлится по 11 января 2019 года. Как отметил Игорь Петришенко, новогодние праздники, представления и утренники пройдут во всех регионах страны и в каждом населенном пункте. Традиционно во время акции руководители госорганов и предприятий, лидеры общественных объединений посетят социально значимые объекты и поздравят детей с новогодними праздниками. Детям подарят компьютерную технику, игрушки, спортивный инвентарь, сладкие подарки. Вице-премьер обратил внимание, что особое внимание стоит уделить детям, которые оказались в сложной жизненной ситуации, воспитанникам школ-интернатов, детям из многодетных, опекунских, приемных семей, детям-инвалидам. "Мероприятия должны быть пронизаны заботой о детях, нужно создать атмосферу праздника в преддверии встречи нового года и рождественских праздников", - считает он.

Традиционно во Дворце Республики пройдет благотворительный новогодний праздник для детей с участием главы государства. На главную елку страны приедут более 2 тыс. детей в возрасте от 8 до 14 лет из разных регионов. Запланирована также новогодняя встреча главы государства с молодежью во Дворце Независимости.

На совещании в правительстве обсуждались организационные вопросы подготовки новогодних праздников. "Все мероприятия должны пройти на самом высоком организационном и творческом уровне и запомниться детям и взрослым", - сказал Игорь Петришенко.

Министерство образования отвечает за формирование графика проведения акции "Наши дети", Министерство культуры обеспечивает подготовку культурной части. Минтранс и МВД отвечают за доставку детей из регионов в Минск. В организации мероприятий участвуют Минэнерго, Минздрав, МЧС и другие госорганы по своим направлениям.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Подготовку благотворительных новогодних праздников для детей обсудили в правительстве на заседании с участием заместителя...
 
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