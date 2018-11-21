Как получить письмо от принца Гарри и автограф от Сары Коннор. Мастер-класс от 12-летнего школьника

За год 12-летний Захар Политов из Солигорска собрал больше 40 автографов мировых знаменитостей. В его коллекции есть подписи Джеки Чана, Софи Лорен, Бриджит Бардо, Жана Рено, Далай Ламы, а также письмо от герцога и герцогини Кембриджских, короля и королевы Бельгии и многих других. Как мальчику удалось получить все эти автографы и от кого их не дождаться, рассказывает Млын.by.





История необычного хобби началась в канун Нового года: маленькая сестра попросила Захара написать письмо Деду Морозу.

— Очень хотелось, чтобы сестричке пришло много поздравлений из разных стран, поэтому я написал сразу нескольким Дедам Морозам. Ответил только канадский Санта Клаус, — вспоминает юный солигорчанин. — А потом вместе с мамой решили отправлять послания знаменитостям и просить их автограф. Первые письма были адресованы королеве Елизавете, Джони Деппу и Дарье Домрачевой.

Самый первый автограф пришел от американского актера. Письмо от белорусской биатлонистки ждали пять месяцев, а ответ от королевы Великобритании пришел совсем недавно.























Многие автографы Захар собирает для мамы Елены. Например, ей нравится творчество немецкой певицы Сары Коннор. Пожалуйста, сын раздобыл автограф.

Захар уверяет: для него все автографы ценные. Но все же наиболее значимый — от Жана Рено.

Обычно свои письма знаменитостям Политовы приурочивают к какой-то праздничной дате или значимому событию в жизни звезд. К примеру, письмо от принца Гарри и его супруги Меган Маркл они получили после того, как поздравили Герцога и Герцогиню Сассекских со свадебным торжеством.

— Обычно бывает так: посмотрим новый фильм и садимся писать письмо кому-то из понравившихся актеров. Так, когда посмотрели «Тренера», еще в кинотеатре решили, что напишем Даниле Козловскому. Отправили письмо в тот же день, но ответ пока не пришел, — рассказывает мама Захара Елена Политова. — Мы заручились одним простым правилом: не стоит ожидать, что знаменитости ответят быстро. Автограф от Сергея Безрукова, например, получили лишь через полгода с лишним. А некоторые коллекционеры и вовсе ждут автографов по 2 года. Многие звезды уже и не рассылают открытки со своими подписями. Например, актриса Джулия Робертс. Это большая удача — получить от нее письмо. Ведь Джулия отвечает своим поклонникам раз в несколько лет. У нас пока заветной фотокарточки с ее подписью нет.

Казалось бы, что может быть проще, чем коллекционировать автографы? Написал письмецо, вложил в конверт, опустил в почтовый ящик и жди себе ответ. Но на деле весь этот процесс требует не только времени, но и денег.

— Это хобби не из дешевых. Чтобы получить ответ из-за границы, нужно потратиться: распечатать фото звезды, купить конверт с обратным адресом и международный ответный купон, который отправитель бесплатно обменяет на марки в своей стране, — перечисляет Елена. — Если пишем в Англию, то купон там не действует. Нужно в Беларуси найти английские марки и отправить их вместе с фото. Марки ищем на аукционах в интернете и не всегда нужные нам есть в наличии. В целом если подсчитать, то отправка одного письма за рубеж обходится в 6−7 рублей.

— А вот с этим письмом у нас забавный случай произошел, — подхватывает Захар, указывая на открытку с мультипликационным персонажем. — Мы писали пасхальному кролику Ханни, но случайно ошиблись адресом. Очень удивились, когда ответ пришел от кроликов Олли и Лотти.

Останавливаться на 40 звездных автографах Захар не собирается. В планах пополнение коллекции автографами Харрисона Форда, Тины Тернер, Жерара Депардье, Жан-Клода Ван Дамма, Кэмерон Диас, Лионеля Месси, Жан-Поля Бельмондо, Дмитрия Дюжева, Алисы Фрейндлих, участников групп Depeche Mode, Scorpions и многих других.



