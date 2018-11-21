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В Рясненском сельском Совете прошел сельский сход

22.11.2018 — Новости Общества | Савецкая вёска  
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В Рясненском сельском Совете прошел сельский сход
С жителями отдаленных малонаселенных пунктов Тугольтово и Боброво встретились председатель Рясненского сельского Совета Тимофей Мартинович, заведующая Рясненской амбулатории врача общей практики Юлия Братанова, представители районного отдела по чрезвычайным ситуациям. Они зашли в каждый дом, встретились со всеми проживающими в этих населенных пунктах. Представитель медицинской службы побеседовала с людьми, расспросила как их здоровье, внимательно выслушала, что их беспокоит, измерила давление, выписала необходимые медикаменты.  
 
 
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С жителями отдаленных малонаселенных пунктов Тугольтово и Боброво встретились председатель Рясненского сельского Совета Тимофей Мартинович, заведующая...
 
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