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24 ноября в УВД Могилевского облисполкома состоится профориентационная акция «Моя профессия – мое будущее»
22.11.2018 — Новости Общества | Савецкая вёска
В субботу, 24 ноября в УВД Могилевского облисполкома состоится профориентационная акция «Моя профессия – мое будущее» с участием воспитанников Могилевского областного кадетского училища. Ее цель – популяризация службы в органах внутренних дел и патриотическое воспитание молодежи.
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24 ноября в УВД Могилевского облисполкома состоится профориентационная акция «Моя профессия – мое будущее»
В субботу, 24 ноября в УВД Могилевского облисполкома состоится профориентационная акция «Моя профессия – мое будущее» с участием воспитанников Могилевского...
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