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Двух фигурантов "дела БЕЛТА" освободили от уголовной ответственности

22.11.2018 16:34 — Новости Общества | Tut.by  
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Уголовное преследование двух фигурантов «дела БЕЛТА», собкора «Немецкой волны» Павлюка Быковского и редактора портала Realt.by Владислава Кулецкого, прекращено.

Павлюк Быковский и Владислав Кулецкий ходатайствовали о прекращении производства по уголовному делу на основании ст. 86 УК. И их ходатайства были удовлетворены. В частности, Павлюк Быковский был освобожден от уголовной ответственности в связи с применением к нему меры административного взыскания. Он заплатил штраф в 30 базовых величин — 735 рублей. Владислав Кулецкий — 10 базовых, 245 рублей. Тауже журналисты погасили ущерб.

Всего по «делу БЕЛТА» проходило 15 человек, в том числе, включая главреда TUT.BY Марину Золотову, — 8 сотрудников портала TUT.BY, главный редактор БелаПАН Ирина Левшина и обозреватель агентства Татьяна Коровенкова, собкор «Немецкой волны» Павел Быковский, редактор портала Realt.by Владислав Кулецкий, редактор интернет-сайта газеты «Белорусы и рынок» Алексей Жуков.

Из документов следует, что обвиняемые якобы «умышленно из корыстной и иной личной заинтересованности совершили сопровождающиеся нарушением системы защиты несанкционированные доступы к компьютерной информации, хранящейся в компьютерной системе и сети республиканского УП „БЕЛТА“, повлекшие по неосторожности причинение иного существенного вреда».

Всем фигурантам был предъявлен иск об ущербе. Его суммы варьируются от 3 до 17 тысяч рублей.

Напомним, 7 августа в офисах компаний TUT.BY и БелаПАН прошли обыски и задержания. Были задержаны главный редактор TUT.BY Марина Золотова, редакторы портала Анна Калтыгина, Галина Уласик и Анна Ермаченок, главный редактор БелаПАН Ирина Левшина и международный обозреватель информагентства Татьяна Коровенкова, собкор «Немецкой волны» Павел Быковский и редактор интернет-сайта газеты «Белорусы и рынок» Алексей Жуков. Все они провели по несколько суток в изоляторе временного содержания на Окрестина. 27 августа большинству подозреваемых был запрещен выезд из страны.

Журналистов и редакции поддержали Евросоюз, Совет Европы, США, а также международные правозащитные организации.

 
 
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Уголовное преследование двух фигурантов "дела БЕЛТА" - собкора "Немецкой волны" Павлюка Быковского и редактора портала Realt.by Владислава Кулецкого - прекращено.
 
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