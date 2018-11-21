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«Белнефтехим» проводит опрос населения для определения дальнейшей стратегии изменения цен на автомобильное топливо

22.11.2018 — Новости Общества | Полесская правда  
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Концерн «Белнефтехим» проводит опрос населения для определения дальнейшей стратегии изменения цен на автомобильное топливо.

«Белнефтехим» проводит опрос населения для определения дальнейшей стратегии изменения цен на автомобильное топливо
Опросы концерн проводит на отраслевом интернет-портале «Нефтехимия» и новостном портале neft.by.

Итак, ответить на вопрос, за какой вид ценообразования на топливо вы выступаете – рыночное или директивное, можно на сайте «Нефтехимия».

Выразить свое мнение о том, какое изменение цены на топливо для вас предпочтительнее – одномоментное или поэтапное, можно здесь.

«Белнефтехим» просит принять участие в опросах, результаты которых будут использованы для определения дальнейшей стратегии изменения цен на автомобильное топливо.

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