Концерн «Белнефтехим» проводит опрос населения для определения дальнейшей стратегии изменения цен на автомобильное топливо.



Опросы концерн проводит на отраслевом интернет-портале «Нефтехимия» и новостном портале neft.by.

Итак, ответить на вопрос, за какой вид ценообразования на топливо вы выступаете – рыночное или директивное, можно на сайте « Нефтехимия ».

Выразить свое мнение о том, какое изменение цены на топливо для вас предпочтительнее – одномоментное или поэтапное, можно здесь.

«Белнефтехим» просит принять участие в опросах, результаты которых будут использованы для определения дальнейшей стратегии изменения цен на автомобильное топливо.