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«Белнефтехим» проводит опрос населения для определения дальнейшей стратегии изменения цен на автомобильное топливо
22.11.2018 — Новости Общества | Полесская правда
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Концерн «Белнефтехим» проводит опрос населения для определения дальнейшей стратегии изменения цен на автомобильное топливо.
Итак, ответить на вопрос, за какой вид ценообразования на топливо вы выступаете – рыночное или директивное, можно на сайте «
Выразить свое мнение о том, какое изменение цены на топливо для вас предпочтительнее – одномоментное или поэтапное, можно
«Белнефтехим» просит принять участие в опросах, результаты которых будут использованы для определения дальнейшей стратегии изменения цен на автомобильное топливо.
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