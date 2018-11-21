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Технические инспекторы Федерации профсоюзов проверят соблюдение температурного режима на предприятиях Беларуси

22.11.2018 — Новости Общества | Полесская правда  
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Технические инспекторы Федерации профсоюзов проверят соблюдение температурного режима на предприятиях Беларуси
Соблюдение температурного режима на предприятиях проверят технические инспекторы Федерации профсоюзов. Об этом корреспонденту pinsknews.by сообщили в пресс-службе Федерации профсоюзов.

Техинспекторы труда ФПБ регулярно проводят мониторинги за выполнением законодательства об охране труда на предприятиях и в организациях.

В холодное время года особое внимание обращают на соблюдение температурного режима в производственных помещениях и цехах, состояние санитарно-бытовых помещений и обеспечение работников специальной одеждой и обувью.

Проверки, направленные на выявление фактов нарушения температурных условий на рабочих местах, начнутся с 1 декабря. Профсоюзные рейдовые группы проведут мониторинги на предприятиях всех регионов.

Кроме того, на постоянной основе в Федерации профсоюзов Беларуси работает «горячая линия», которая позволяет оперативно выявлять недостатки и нарушения соблюдения правил и норм охраны труда и своевременно принимать меры по их устранению.

Любой работник может сообщить о нарушениях по телефону (8-017) 203-90-48 (с 8.30 до 10.30 и с 15.30 до 17.30). Технические инспекторы труда готовы выехать на место и проверить поступившую на горячую линию информацию.

В прошлом году в ходе профсоюзного мониторинга соблюдения температурного режима на рабочих местах, который коснулся 4 696 предприятий, было выявлено 1 781 нарушение, наниматели получили 895 рекомендаций на их устранение.

Например, на некоторых предприятиях работники не были обеспечены утепленными спецодеждой и обувью, не везде локальные документы содержали пункты о дополнительных перерывах, отсутствовали не только места для обогрева, но и для приема пищи, санитарно-бытовые помещения.

В пресс-службе Федерации профсоюзов отметили, что на большинстве предприятий температурный режим соблюдается. В коллективные договоры и правила внутреннего распорядка организаций включены нормы о предоставлении дополнительных регламентированных перерывов для обогрева работников в случае, если невозможно поддержание температурного режима в соответствии с санитарными нормами, а также при работах в неотапливаемых помещениях или на открытом воздухе зимой. Созданы надлежащие санитарно-бытовые условия, оборудованы комнаты для обогрева и приема пищи, имеются ресурсы для отопления, отдельные организации приобрели теплогенераторы.

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