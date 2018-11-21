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В Минске разыскивают мужчину, который беспричинно избил 77-летнюю женщину

22.11.2018 17:01 — Новости Общества | Tut.by  
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Милиция разыскивает неизвестного мужчину, который возле подъезда в Серебрянке беспричинно избил 77-летнюю женщину. Об этом сообщает ГУВД Мингорисполкома.


Фото: ГУВД Мингорисполкома

Мужчина избил пенсионерку возле подъезда дома 10 по улице Малинина. Женщине удалось сбежать от него. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 339 («Хулиганство»).

Мужчину засняла видеонаблюдения, когда он покупал в магазине выпивку.


Фото: ГУВД Мингорисполкома

Если вы узнали мужчину на фото или стали очевидцем произошедшего, милиция просит сообщить по телефонам: +375 29 669 49 32, +375 33 303 40 91 либо 102. Конфиденциальность и вознаграждение гарантируются.

 
 
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