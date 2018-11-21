Насилие в семье. Куда обращаться?

Домашнее насилие — проблема, которая существует во всех странах мира.

Насилию может подвергнуться любой из нас. Например, супруг проявить агрессию к супруге, родители — к детям, и, наоборот, дети — к родителям, братья и сестры — по отношению друг к другу.

При общении в семье могут совершенно естественно возникать конфликты и ссоры, но не все они являются насилием.

Домашнее насилие — цикл физического, сексуального, словесного, эмоционального и экономического оскорбления по отношению к своим близким с целью запугивания, контроля, чувства страха. Одна из главных особенностей домашнего насилия — повторяющиеся инциденты. Они являются важным показателем, отличающим «домашнее насилие» от «конфликта». Конфликт обычно имеет свое завершение, насилие же характеризуется систематичностью. Конфликт имеет в основе проблему, которую можно решить. В ситуации с насилием в семье один человек постоянно контролирует другого с применением силы, что приводит к психологическим или физическим травмам. Еще одна особенность домашнего насилия, усугубляющая психологическую травму, заключается в том, что обидчик и пострадавший — близкие люди.

Его нельзя скрывать, замалчивать, терпеть. Существует ряд простых действий, которые помогут разобраться, что делать в ситуации, когда в семье происходит насилие.

Во-первых, если вы подвергаетесь семейной жестокости, можете обратиться в правоохранительные органы по телефону: 102.

Во-вторых, пострадав от физического насилия, можно обратиться в медучреждение по месту жительства и снять побои. В дальнейшем заключение врача поможет наказать виновного.

В-третьих, приняв решение уйти от агрессора, вы можете обратиться в Лоевский территориальный центр социального обслуживания населения, где создана «кризисная» комната, для временного приюта жертв торговли людьми, граждан, пострадавших от насилия, террористических актов, техногенных катастроф, стихийных бедствий, а также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

«Кризисная» комната — специально оборудованное отдельное помещение, в котором созданы необходимые условия для безопасного проживания. Гражданам предоставляется спальное место с комплектом постельного белья. При необходимости они обеспечиваются питанием за счет средств местного бюджета или безвозмездной (спонсорской) помощи и средствами личной гигиены. Круглосуточное проживание, пользование электроэнергией, коммунальные услуги предоставляются бесплатно.

Срок пребывания в «кризисной» комнате граждан определяется в договоре и может быть продлен с учетом обстоятельств конкретной жизненной ситуации.

Во время пребывания в «кризисной» комнате бытовые и прочие условия жизнедеятельности определяются по принципу самообслуживания. При заселении семьи с детьми уход за ними осуществляется родителем.

В «кризисной» комнате вам будут предоставлены временное убежище и необходимая помощь. «Кризисная» комната — безопасный островок, где можно передохнуть, научиться жить по-новому, найти выход их жизненного тупика. За время пребывания здесь с помощью специалистов можно залечить душевные раны и определиться в жизни.

Любой человек, попавший в трудную жизненную ситуацию, может обратиться в отделение дневного пребывания для инвалидов, социальной адаптации и реабилитации У «Лоевский ТЦСОН» по адресу: г.п. Лоев, ул. Шевелева, 59, каб. № 9 либо позвонить по телефону горячей линии: 4-27-98 в рабочие дни с 8.30 до 17.30.

Если беда случилась в вечернее или ночное время, в выходной день обращайтесь в РОВД по телефону: 102, где вам окажут содействие в помещении в «кризисную» комнату.

Не молчите, если вы стали жертвой или свидетелем домашнего насилия, обращайтесь за помощью к специалистам.

Елена Ларченко,

специалист по социальной работе отделения дневного

пребывания для инвалидов, социальной адаптации

и реабилитации учреждения «Лоевский ТЦСОН».

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Насилие в семье. Куда обращаться? Домашнее насилие — проблема, которая существует во всех странах мира. Насилию может подвергнуться любой из нас. Например, супруг проявить агрессию к супруге,...