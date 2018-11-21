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Суд запретил эксплуатировать четыре общежития в Могилеве и больницу в Быхове. Так потребовало МЧС

22.11.2018 17:28 — Новости Общества | Tut.by  
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Запретить эксплуатацию четырех общежитий в Могилеве и трех зданий больницы в Быхове решил областной Экономический суд. Заявления подало МЧС — здания не соответствуют требованиям пожарной безопасности.

Спасатели обследовали общежития и здания больницы в Быхове и пришли к выводу, что строения могут нести потенциальную угрозу жизни и здоровью людей. Потому подали заявления о запрете их использования. В практике Экономического суда области впервые фигурирует такое большое количество социально значимых объектов, рассказал TUT.BY начальник отдела государственных закупок, финансирования и информатизации Ян Клюев.

Суд принял заявления МЧС и запретил эксплуатацию четырех общежитий в Ленинском районе Могилева, но это не означает, что людей начнут из них выселять, объяснил Клюев. По крайней мере, пока. Собственнику дали срок на устранение недостатков до января 2019 года. Что будет, если ЖРЭУ не приведет общежития в соответствие с пожарными нормами, пока неизвестно.

Запрет на эксплуатацию наложен судом и на здания Быховской больницы — поликлинику, административный корпус. Причина та же: не работает система пожарной сигнализации. И денег на ее ремонт у учреждения не было. Предполагается, что финансирование будет в первой половине 2019 года, и недостатки исправят не позже 1 августа.

Сегодня, 22 ноября, в Экономическом суде области рассматривают заявление МЧС о запрете эксплуатации ряда общежитий в Октябрьском районе Могилева. Речь также идет о зданиях, которые не соответствуют нормам пожарной безопасности.

 
Теги: Могилев
 
 
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Но это не значит, что жильцов общежитий выселят, а больницу закроют.
 
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