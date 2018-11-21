В Минске пропал 11-летний мальчик. Ребенок не разговаривает

В четверг днем в Минске пропал 11-летний Коля Грамович. У ребенка аутизм. Мальчик не разговаривает.

По информации поисково-спасательного отряда «Ангел», в 14.45 Коля должен был выйти из 29-го троллейбуса на остановке «Волгоградская», но уехал в направлении «Зеленого Луга». Может выйти на любой остановке по маршруту 29-го троллейбуса. И в обратном направлении тоже.

Фото: страница поисково-спасательного отряда «Ангел» во «ВКонтакте».

— Совсем недавно с нами связались из "Минсктранса", — рассказывает Сергей Ковран, руководитель поисково-спасательного отряда «Ангел». — Один из водителей видел, как ребенок выходил из 25-го троллейбуса. Наши ребята поехали туда.

Пересекутся они с Колей или нет, Сергей не знает, поэтому просит людей быть внимательными. Тех, кто увидит мальчика, просят звонить по телефонам: 7733 (для всех мобильных операторов), +375 33 6666 856, +375 33 6666 033, 102.

У ребенка аутизм, Коля не разговаривает.