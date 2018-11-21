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В Минске пропал 11-летний мальчик. Ребенок не разговаривает
22.11.2018 17:36 — Новости Общества | Tut.by
В четверг днем в Минске пропал 11-летний Коля Грамович. У ребенка аутизм. Мальчик не разговаривает.
По информации поисково-спасательного отряда «Ангел», в 14.45 Коля должен был выйти из 29-го троллейбуса на остановке «Волгоградская», но уехал в направлении «Зеленого Луга». Может выйти на любой остановке по маршруту 29-го троллейбуса. И в обратном направлении тоже.
— Совсем недавно с нами связались из "Минсктранса", — рассказывает Сергей Ковран, руководитель поисково-спасательного отряда «Ангел». — Один из водителей видел, как ребенок выходил из 25-го троллейбуса. Наши ребята поехали туда.
Пересекутся они с Колей или нет, Сергей не знает, поэтому просит людей быть внимательными. Тех, кто увидит мальчика, просят звонить по телефонам: 7733 (для всех мобильных операторов), +375 33 6666 856, +375 33 6666 033, 102.
У ребенка аутизм, Коля не разговаривает.
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В четверг днем в Минске пропал 11-летний Коля Грамович. Ребенок - аутист: мальчик не разговаривает.
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