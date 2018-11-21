В Житковичском районе открыли еще один мост

В Житковичском районе открылся еще один мост. Не такой большой, как над Припятью , но тоже очень нужный для местных жителей. В Министерстве обороны рассказали подробности.





Прежний (деревянный) мост, расположенный между агрогородком Ленин и деревней Ново-Ленин, пришел в негодность уже давно. В результате более 300 человек не имели возможности быстро получить необходимую медпомощь, так как участковая больница находится на другом берегу реки, а на работу местным жителям приходилось добираться, делая круг более чем в 30 км.

Теперь все позади. Новое сооружение — около 60 метров в длину и свыше пяти метров в ширину — решило все проблемы.

Построили мост военные.