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В Житковичском районе открыли еще один мост

22.11.2018 17:34 — Новости Общества | Tut.by  
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В Житковичском районе открылся еще один мост. Не такой большой, как над Припятью, но тоже очень нужный для местных жителей. В Министерстве обороны рассказали подробности.


Прежний (деревянный) мост, расположенный между агрогородком Ленин и деревней Ново-Ленин, пришел в негодность уже давно. В результате более 300 человек не имели возможности быстро получить необходимую медпомощь, так как участковая больница находится на другом берегу реки, а на работу местным жителям приходилось добираться, делая круг более чем в 30 км.

Теперь все позади. Новое сооружение — около 60 метров в длину и свыше пяти метров в ширину — решило все проблемы.

Построили мост военные.

 
 
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В Житковичском районе открылся еще один мост. Не такой большой, как над Припятью, но тоже очень нужный для местных жителей.
 
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