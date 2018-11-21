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Имиджевый объект МЧС приглашает для обучения малышей

22.11.2018 — Новости Общества | Единство  
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Невинная детская шалость может повлечь за собой огромную беду – ежегодно из-за игры со спичками и легковоспламеняющимися материалами в Беларуси гибнут дети. Если взрослые люди знают о потенциальной опасности любого возгорания и о том, как следует себя вести при пожаре, маленькие дети такой информацией чаще всего не владеют, они оказываются беззащитны. Научить малышей дошкольного возраста основам пожарной безопасности теперь можно на базе имиджевого центра МЧС – совместного проекта руководства центра и борисовских спасателей.
– Знания основ пожарной безопасности для детей порой оказываются важнее знаний иностранных языков и математики, поэтому обучение нужно начинать как можно раньше. Ребенок должен понимать, почему пожары опасны, вреден ли дым, что хуже: огонь или дым, оставаться ли в горящей квартире или как из нее выбираться, стоит ли пытаться тушить пожар самостоятельно, кого позвать на помощь, если дома нет взрослых, – на все эти вопросы у ребенка должны быть исчерпывающие ответы, позволяющие принять правильное решение в критической ситуации, – пояснила корреспонденту «А» Екатерина Селедевская, инженер инспекции надзора и профилактики Борисовского ГРОЧС. – Для детей дошкольного возраста на базе одной из городских игровых комнат создан имиджевый центр МЧС. По графику, согласованному с управлением по образованию, спорту и туризму Борисовского райисполкома, спасатели проводят здесь обучающие занятия в игровой форме для воспитанников детских дошкольных учреждений. Кроме этого, родители могут в любой день привести малышей в детскую игровую комнату, и они в процессе игры с пожарной техникой, благодаря множеству наглядных материалов, мультфильму «Волшебная книга» узнают об основах безопасности.

Наш корр.

 
 
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Невинная детская шалость может повлечь за собой огромную беду – ежегодно из-за игры со спичками и легковоспламеняющимися материалами в Беларуси гибнут дети. Если...
 
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