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Пытался уклониться от призыва на воинскую службу

22.11.2018 — Новости Общества | Единство  
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Прокуратурой Борисовского района поддержано государственное обвинение по уголовному делу по обвинению Ч., 1998 года рождения, в совершении преступления предусмотренного ч.1 ст.435 Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Ч. обвинялся в том, что будучи письменно предупрежденным об уголовной ответственности по ст.435 УК Республики Беларусь за уклонение от мероприятий призыва на воинскую службу, получил под роспись повестку от 09.08.2017 о явке в военный комиссариат к 9 часам 25.08.2017 для прохождения медицинского освидетельствования, что является одним из мероприятий призыва на воинскую службу. В назначенное время он умышленно, без уважительных причин на мероприятие призыва на воинскую службу не прибыл, о причинах неявки  в военкомат не сообщил, никаких оправдательных документов не предоставил.

Допрошенный в судебном заседании обвиняемый Ч. признал себя виновным полностью. Наряду с признанием обвиняемым своей вины, его виновность в содеянном подтверждается исследованными судом доказательствами.

  Следует отметить, что санкция ч.1 ст.435 УК Республики Беларусь предусматривает наказания в виде штрафа, или ареста, или ограничения свободы на срок до двух лет, или лишения свободы на тот же срок.

Приговором суда Борисовского района от 01.10.2018 Ч. признан виновным в уклонении от мероприятий призыва на воинскую службу, и на основании ч.1 ст.435 УК Республики Беларусь назначено наказание в виде штрафа в размере 80 базовых величин в сумме 1 960 рублей.

Приговор не обжалован и не опротестован, вступил в законную силу.

М.К.Мирзоян, помощник прокурора Борисовского района, юрист 3 класса

 
 
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Прокуратурой Борисовского района поддержано государственное обвинение по уголовному делу по обвинению Ч., 1998 года рождения, в совершении преступления...
 
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