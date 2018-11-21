Внимание! Первый лед!

С появлением первого льда на водоемах происходит наибольшее число несчастных случаев с людьми в холодный период года. Традиционно 21 ноября в Борисовском районе проходит День безопасности на льду. О важности профилактики и осведомленности о правилах поведения на замерзших водоемах читателям «А» напомнил Игорь Шаплюк, председатель Борисовской районной организации ОСВОД.

– Период, когда на водоемах появляется первый тонкий, неокрепший лед, называется ледоставом. Продолжительность его может быть разная, т.к. обусловлена множеством причин: глубиной водоема, скоростью течения, наличием грунтовых вод и т.д. Появление первого льда привлекает на водоемы в первую очередь детей и любителей рыбной ловли. К большому сожалению, именно в это время происходит наибольшее число несчастных случаев с людьми на льду. С 21 ноября Днем безопасности на льду ОСВОД начинает активную работу по информированию борисовчан о мерах безопасности. Проведем профилактические беседы в трудовых коллективах, в учреждениях образования – с дошкольниками и учащимися. В тематических мероприятиях примут участие медицинские работники, специалисты Борисовского ГРОЧС и спасательной станции ОСВОД. Но очень важно, чтобы каждый сам помнил о необходимости соблюдения мер безопасности в период ледостава – родители ни в коем случае не должны отпускать детей к водоемам, а любителям подледного лова необходимо воздержаться от выхода на лед.

В период ледостава у водоемов регулярными будут совместные рейды сотрудников органов внутренних дел, подразделений по чрезвычайным ситуациям и работников ОСВОД, – пояснил ситуацию специалист.

Cогласно гл. 6 Правил охраны жизни людей на водах Республики Беларусь, утвержденных Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 11.12.2009 г. №1623, «выход на лед запрещается во время ледостава, пока толщина льда не достигнет 7 сантиметров».

Нарушения мер безопасности на льду опасны для жизни!

Наш корр.