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"На протяжении нескольких лет развивался конфликт". СК прокомментировал нападение школьника на отца

22.11.2018 18:23 — Новости Общества | Tut.by  
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Экспертиза признала, что 14-летний школьник в момент нападения на отца с ножом, не был в состоянии аффекта, мог руководить своими действиями. Школьник нанес шесть ножевых ранений в спину, ему предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 14 ч. 1 ст. 139 (Покушение на убийство).


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

— По данным следствия, между 14-летним мальчиком и его отцом на протяжении нескольких лет развивался конфликт. Установлено, что по месту жительства 24 сентября он нанес мужчине несколько ударов ножом. Отец оказал сопротивление, смог выбить орудие преступления, после чего обратился в скорую медицинскую помощь. С тяжкими телесными повреждениями он был госпитализирован в учреждение здравоохранения. В этот же день подросток был задержан, — сообщила на своей странице в Фейсбуке Юлия Гончарова, официальный представитель Следственного комитета.

Напомним, в материале TUT.BY Дмитрий Тимашков рассказывал о непростых семейных отношениях между ним и сыном незадолго до трагедии.

— В сентябре С. стал каким-то развязным, как будто я пустое место. Тогда боялся себе в этом признаться, но сейчас могу сказать однозначно: сын смотрел на меня с презрением: «Ты не уделяешь мне внимания!» Начались более острые конфликты, в одном из них сгоряча разбил телефон сына. Мне не нравится, когда правила меняются, есть же договоренности, и они должны соблюдаться, — говорил Дмитрий.

Дома у Тимашковых работали четкие правила, которые со стороны кажутся достаточно строгими: компьютером можно пользоваться час в день, а когда приходишь домой, телефон кладешь в специальную коробку, где печатными буквами написано «Место для хранения телефонов». Отец не отрицает, что большую часть времени уделяет особенной дочке Лилии, у девочки детский церебральный паралич.

— Согласно результатам комплексной психолого-психиатрической экспертизы, проведенной специалистами ГКСЭ, установлено, что обвиняемый в момент совершения инкриминируемого деяния не находился в состоянии аффекта и мог осознавать значение своих действий и руководить ими. В настоящее время ему предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 14 ч. 1 ст. 139 (покушение на убийство) УК, — отмечает Юлия Гончарова.

Ожидается, что скоро следователи направят уголовное дело прокурору.

 
 
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Экспертиза признала, что 14-летний С. в момент нападения на отца с ножом, не был в состоянии аффекта, мог руководить своими действиями. Школьник нанес шесть ножевых...
 
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