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В Гродно под машину попал ребенок, который шел на красный за своим пьяным отцом

22.11.2018 18:47 — Новости Общества | Tut.by  
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Вечером 21 ноября на Индурском шоссе в Гродно 11-летний мальчик попал под машину. Оказалось, он шел на красный свет за своим пьяным отцом, сообщает областная ГАИ.


Водитель Toyota двигался по шоссе в правой полосе, перед пересечением с улицей Малаховичской он заметил человека с велосипедом — тот шел на красный сигнал светофора.

«Уже подъезжал к пешеходному переходу, когда человек пошел на разделительную полосу. Боковым зрением [водитель] увидел справа промелькнувшую тень, затормозил и почувствовал удар», — рассказали в ГАИ.


Выяснилось, в машину стукнулся мальчик, который побежал за отцом. Сам мужчина не отрицал, что пьян и шел на запрещающий сигнал.

Освидетельствование показало у него более чем 10-кратное превышение допустимого уровня алкоголя. Мальчик в помощи нуждался, но госпитализация не потребовалась.

 
Теги: Гродно
 
 
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Освидетельствование показало у отца более чем 10-кратное превышение допустимого уровня алкоголя.
 
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