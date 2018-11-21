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Главному редактору портала TUT.BY Марине Золотовой предъявили обвинение по "делу БЕЛТА"

22.11.2018 19:02 — Новости Общества | Tut.by  
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22 ноября главному редактору портала TUT.BY Марине Золотовой предъявили обвинение.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Обвинение Марины Золотовой предъявлено по ч. 2 ст. 425 Уголовного кодекса Беларуси (Бездействие должностного лица). Санкции по этой статье предусматривают от штрафа до пяти лет лишения свободы.

Согласно Уголовному кодексу, «бездействие должностного лица» означает «умышленное вопреки интересам службы неисполнение должностным лицом из корыстной или иной личной заинтересованности действий, которые оно должно было и могло совершить в силу возложенных на него служебных обязанностей, сопряженное с попустительством преступлению либо повлекшее невыполнение показателей, достижение которых являлось условием оказания государственной поддержки, либо причинение ущерба в крупном размере или существенного вреда правам и законным интересам граждан либо государственным или общественным интересам».

Ранее она также была подозреваемой по ч.2 ст. 349 (Несанкционированный доступ к компьютерной информации) Уголовного кодекса Беларуси. Уголовное преследование по этой статье в отношении Марины Золотовой прекращено «в связи несовершением преступления».

Таким образом, всем фигурантам «дела БЕЛТА», на данный момент их насчитывается 15 человек, предъявлены обвинения.

Из документов следует, что обвиняемые журналисты и редакторы якобы «умышленно из корыстной и иной личной заинтересованности совершили сопровождающиеся нарушением системы защиты несанкционированные доступы к компьютерной информации, хранящейся в компьютерной системе и сети республиканского УП „БЕЛТА“, повлекшее по неосторожности причинение иного существенного вреда».

Всем фигурантам был предъявлен ущерб. Его суммы варьируются от 3 до 17 тысяч рублей.

Двух фигурантов по «делу БЕЛТА», собкора «Немецкой волны» Павла Быковского и редактора портала Realt.by Владислава Кулецккого сегодня, 22 ноября, освободили от уголовной ответственности.

Напомним, 7 августа в офисах компаний TUT.BY и БелаПАН прошли обыски и задержания. Были задержаны главный редактор TUT.BY Марина Золотова, редакторы портала Анна Калтыгина, Галина Уласик и Анна Ермаченок, главный редактор БелаПАН Ирина Левшина и международный обозреватель информагентства Татьяна Коровенкова, собкор «Немецкой волны» Павел Быковский и редактор интернет-сайта газеты «Белорусы и рынок» Алексей Жуков. Все они провели по несколько суток в изоляторе временного содержания на Окрестина. 27 августа большинству подозреваемых был запрещен выезд из страны.

Журналистов и редакции поддержали Евросоюз, Совет Европы, США, а также международные правозащитные организации.

25 сентября наш коллега и редактор портала Дмитрий Бобрик выступил с заявлением в своем Facebook. Журналист сообщил, что с самого начала расследования по «делу БЕЛТА» на него оказывалось давление, ему угрожали раскрытием деталей личной жизни.

 
 
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Обвинение Марины Золотовой предъявлены по ч. 2 ст. 425 Уголовного кодекса Беларуси (Бездействие должностного лица). Санкции по этой статье предусматривают до пяти...
 
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