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Министр информации: Комментаторов в интернете будем идентифицировать по номеру телефона

22.11.2018 21:35 — Новости Общества | Tut.by  
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Пользователей, оставляющих комментарии в интернете, будут идентифицировать по номерам телефонов. Об этом рассказал министр информации Александр Карлюкевич в программе «Ничего личного» на телеканале ОНТ.

— Отправляет послание свое на тот или иной интернет-ресурс и оставляет свой номер телефона. Ему придет специальный код, — пояснил порядок идентификации Карлюкевич.

Он также отметил, что каждый человек имеет право на свою точку зрения, важно чтобы она не противоречила законам страны.

Министр информации считает, что медийные интернет-ресурсы должны подчиняться тем же законам, что и печатные СМИ.

— Законы должны распространяться и на ту часть нашей жизни, которая находится в виртуальном пространстве, — отметил он.

Напомним, что поправки в Закон о СМИ в том числе предполагают обязательную идентификацию комментаторов на форумах.

Проект предполагает, что владелец интернет-ресурса сможет собирать, обрабатывать, хранить и предоставлять фамилию, собственное имя, отчество (если оно есть), пол, число, месяц, год рождения, место рождения пользователя, его адрес электронной почты и информацию о дате и времени размещения на интернет-ресурсе сообщений и/или материалов, включая идентификационные сведения об абонентских устройствах пользователей (МАС-адрес, внутренние и внешние IP-адреса).

Всю вышеуказанную информацию владелец интернет-ресурса должен будет предоставлять по требованию органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, органов прокуратуры и предварительного следствия, органов Комитета государственного контроля, Министерства информации, налоговых органов, судов в порядке, установленном законодательством.

 
 
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Он также отметил, что каждый человек имеет право на свою точку зрения, важно чтобы она не противоречила законам страны.
 
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