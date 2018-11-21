В этом году будет 10 номинаций, которые объединят проекты в области энергетики, промышленности, медицины, строительных технологий, био- и наноиндустрии, информационных и авиакосмических технологий, национальной безопасности и социальной сферы. Старт региональным отборам молодежного конкурса будет дан в Поставах 22 ноября. На следующий день эстафету примет Витебск, а завершится этап 11 декабря в Лепеле. "Конкурс - отличная возможность реализовать себя и свою идею абсолютно в любой сфере. С помощью его ребята могут найти единомышленников, спонсоров, внедрить свой проект в реальный сектор производства", - отметили в обкоме молодежной организации. "100 идей для Беларуси" - республиканский молодежный проект ОО "БРСМ". Основная задача мероприятия - активизация инновационной деятельности и профессиональной мобильности молодежи, создание и продвижение конкретных инновационных проектов и перспективных научно-технических разработок. Победителям конкурса из числа учащейся молодежи вручаются рекомендации ЦК БРСМ для поступления в учреждения высшего образования на специальности, соответствующие профилю их конкурсного проекта.-

Читать полностью: https://www.belta.by/regions/view/regionalnye-etapy-konkursa-100-idej-dlja-belarusi-startujut-v-vitebskoj-oblasti-326467-2018/



