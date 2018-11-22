Делегация Молодежного общественного совета Кыргызстана в рамках рабочего визита посетила Кореличский район

22 ноября в рамках визита в Беларусь представители Молодежного общественного совета Кыргызстана посетили Кореличский район, где для них провели экскурсию по Мирскому замку.

В первый день иностранная делегация обсуждала в Минске вопросы дальнейшего развития белорусско-кыргызских отношений в сфере реализации государственной молодежной политики. Так, председателем Молодежного общественного совета Кыргызстана Таалайбеком Дайырбековом был подписан меморандум о сотрудничестве между белорусской и киргизской сторонами.

– У себя в стране мы проводим различные заседания, форумы и фестивали, в которых непосредственно участие принимает молодежь. В этом году мы договорились с белорусскими коллегами о взаимном сотрудничестве, дабы расширить границы нашей международной дружбы, – отметил глава кыргызской делегации.

Меморандум вступит в силу уже в феврале: в конце зимы в Кыргызстане пройдет форум развития туризма стран Шанхайской организации сотрудничества, приглашение на который уже получила белорусская сторона. Также, по словам Таалайбека Дайырбекова, представители БРСМ не остались в долгу и предложили ряд собственных инициатив, которые в дальнейшем будут реализованы.

В течение трехдневного визита в нашу страну члены Молодежного общественного совета Кыргызстана посетили Белорусский автомобильный завод в Жодино, который произвел на гостей неизгладимое впечатление, впечатлив масштабами своего производства.

– Мы, разумеется, слышали о БЕЛАЗе и раньше, однако даже не могли предположить, что завод имеет такой размах, – поделился впечатлениями председатель Молодежного общественного совета Кыргызстана.

Иностранные гости в нашей стране впервые и, по словам представителей делегации, первое, что бросается в глаза – это безупречная чистота городов. Помимо экскурсии на самый известный автомобильный завод Беларуси, киргизам довелось увидеть (а некоторым даже и поработать в жюри) один из крупнейших конкурсов республики, на котором выбирали студента года. Гости из Кыргызстана были приятно удивлены тем, насколько энергична и оригинальна белорусская молодежь.

– Эта поездка оказалась для нас очень плодотворной и полезной: мы не только заключили меморандум, но и увидели новые места, впечатлениями от которых будем делиться у себя на родине.













Виктория КОСТЮК

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