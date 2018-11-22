Доброе утро!

Спасибо, неравнодушные люди! С этого хотим начать утренний обзор. Наши читатели самые лучшие! Снова многие не остались безучастны к чужой беде. Мы рассказали о трудностях, с которыми сталкивается Любовь Даниловна, которая одна ухаживает за взрослой дочерью в коме. После публикации многие люди стали предлагать помощь : и продукты привозили, и детское питание, и подгузники для взрослых. Много теплых слов поддержки прозвучало. Приехал и министр здравоохранения. Спасибо всем!

ВАЖНОЕ

Главному редактору портала TUT.BY Марине Золотовой предъявили обвинение по «делу БЕЛТА». Обвинение предъявлено по ч. 2 ст. 425 УК (Бездействие должностного лица). Санкции по этой статье предусматривают от штрафа до пяти лет лишения свободы. Двух фигурантов дела освободили от уголовной ответственности .





Ну что ж, базу данных не занятых в экономике граждан вот-вот откроют. Белорусы смогут получить доступ к базе на Едином портале электронных услуг. Логин и пароль для доступа на портал выдадут в службе «одно окно». Эта услуга будет предоставляться бесплатно.

Заместитель премьер-министра Владимир Кухарев рассказал, что в Беларуси хотят отменить дифференциацию тарифов на электроэнергию. Он пояснил, что после строительства АЭС будет достаточно отечественной электроэнергии. Это позволит поставлять населению дешевую электроэнергию в любых объемах. Подробнее, что может измениться, читайте тут .

Придумали в Министерстве информации, как будут идентифицировать комментаторов в интернете. «Кто-то захотел создать комментарий. Он отправляет послание свое на тот или иной интернет-ресурс и оставляет номер телефона. Ему придет специальный код», — рассказал о нововведении министр Карлюкевич.

А вот «Белнефтехим» решил спросить у нас с вами, изменять цены на топливо сразу или поэтапно ? Также интересуются мнением граждан о виде ценообразования на топливо. Проголосуете?

Приговоры по громким делам вынесли вчера суды: четырем следователям из Мяделя и эксперту и бывшему генеральному директору ОАО «Ивацевичдрев» Владимиру Шульге и приятелю его сына Александру Непляховичу.

Польша формирует новую дивизию рядом с белорусской границей . Появится она к 2026 году. До сих пор в Польше было только три дивизии: 11-я Любуская бронекавалерийская дивизия, а также 12-я и 16-я механизированная дивизия (последняя контролировала Калининградское направление). Теперь к ним должна добавиться еще и 18-я дивизия, которая будет прикрывать Варшаву с белорусского направления.

В Британии продолжается следствие по отравлению граждан «Новичком». Полицейский из Солсбери, который первым осматривал дом Скрипаля, впервые рассказал об отравлении. Следствие опубликовало новые кадры с Петровым и Бошировым, которых власти обвинили в отравлении. Полиция ищет свидетелей.

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На днях мы писали о демонстрационных коттеджах МАПИДа. Вчера их показали не только снаружи, но и внутри высоким гостям — министрам, губернаторам и главе правительства. Озвучили и приблизительные цены за «квадрат». Ну, а сегодня у президента пройдет совещание, посвященное будущему строительной отрасли страны.





Важный материал о женском здоровье, не пропустите. Специалисты не устают повторять, что залог успешного лечения рака молочной железы — в ранней диагностике. Зачастую она начинается не на приеме у врача, а дома, в ванной перед зеркалом. К ак правильно обследовать себя и когда следует обратиться к доктору? Показываем!

В нашем шведском путешествии мы побывали в гостях у саамов — северного народа, который заселяет территории четырех стран — Норвегии, Швеции, Финляндии и России. Они занимаются оленеводством . У них так много интересных традиций: они следуют за оленями во время миграции и живут во временных жилищах, а право на занятие оленеводством утрачивается, если представители двух предыдущих поколений им не воспользовались. А еще они очень удивились, почему в нашей стране мало говорят на родном языке. Там много интересного, почитайте обязательно.

Очередной выпуск Humans of Minsk про прекрасных горожан. Вот и сейчас расскажем вам о настойчивом парне, который очень любит кофе и в 18 открыл свою кофейню, про владельца книжного магазина, который заряжается от своих покупателей, и про водителя — фаната трамваев, которая любит байки.

Побывали в военном городке, который называют «колыбелью ракетных войск » Беларуси. В советский период здесь на вооружении стояли грозные ракетные комплексы «Эльбрус» и «Ока». После вывода ядерного оружия в Россию здесь до недавнего времени размещалась уже наша, белорусская, 465-я ракетная бригада. Благодаря этому городок не опустел, в нем работали магазины, отделение банка, клуб и даже кондитерский цех. Но в этом году все изменилось.

Следственный комитет прокомментировал нападение школьника на отца. Об этой истории стало известно на днях. Экспертиза признала, что 14-летний школьник в момент нападения на отца с ножом не был в состоянии аффекта, мог руководить своими действиями, сообщили в ведомстве. По данным следствия, между подростком и его отцом на протяжении нескольких лет развивался конфликт .

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Нам показали, как будет выглядеть новогодняя елка на Немиге в столице. А читатели заметили сходство с новогодней красавицей в Афинах в прошлом году. Послушали автора проекта.

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Уроженец Беларуси инсценировал свою смерть , чтобы его семья могла получить страховку 2 миллиона долларов США. В схеме и жена с сыном участвовали. Они сейчас отбывают сроки. Сам мужчина еще предстанет перед американским судом.

Все новости четверга, 22 ноября

Кстати, чудеса все же случаются. Наверняка хоть раз вы задавались вопросом, кто все эти люди, которые выигрывают в лотерею? Они действительно выиграли? Вот история из жизни . И еще один пример того, как желание и немного усилий приведут, например, к тому, что можно собрать больше 40 автографов мировых знаменитостей . Ловите мастер-класс от 12-летнего школьника.

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