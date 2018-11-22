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Легкий мороз и немного снега. Прогноз погоды в Могилеве в выходные

23.11.2018 09:08 — Новости Общества | Tut.by  
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Немного снега и легкий мороз — такой будет погода в Могилеве в эти выходные. Кстати, они будут последними осенними: через неделю наступит декабрь. И по некоторым данным, к календарной зиме погода нас подготовит усилением мороза и снегопадами. Но это пока неточно.


Фото: Reuters

Сегодня, 23 ноября, будет пасмурно, днем — около нуля, а к ночи столбик термометра опустится до -4°С.

В субботу похолодает: весь день будет около -2°С. При этом в первой половине дня может выглянуть солнце — прогнозируют переменную облачность.

Воскресенье будет пасмурным. Днем столбик термометра будет держаться на уровне нуля, но утро и вечер обещают быть морозными, а ночью будет -2°С. Во второй половине суток прогнозирую снегопад.

В понедельник похолодает. Днем будет -3°С, ночью — -9°С. Погода будет пасмурной. В первой половине суток прогнозируют метель.

Чтобы непогода не застала врасплох, следи за прогнозом в своем городе каждый день на POGODA.TUT.BY.

 
Теги: Могилев
 
 
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По предварительным данным, следующая неделя будет более морозной и снежной.
 
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