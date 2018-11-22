|
Легкий мороз и немного снега. Прогноз погоды в Могилеве в выходные
23.11.2018 09:08 — Новости Общества | Tut.by
Немного снега и легкий мороз — такой будет погода в Могилеве в эти выходные. Кстати, они будут последними осенними: через неделю наступит декабрь. И по некоторым данным, к календарной зиме погода нас подготовит усилением мороза и снегопадами. Но это пока неточно.
Сегодня, 23 ноября, будет пасмурно, днем — около нуля, а к ночи столбик термометра опустится до -4°С.
В субботу похолодает: весь день будет около -2°С. При этом в первой половине дня может выглянуть солнце — прогнозируют переменную облачность.
Воскресенье будет пасмурным. Днем столбик термометра будет держаться на уровне нуля, но утро и вечер обещают быть морозными, а ночью будет -2°С. Во второй половине суток прогнозирую снегопад.
В понедельник похолодает. Днем будет -3°С, ночью — -9°С. Погода будет пасмурной. В первой половине суток прогнозируют метель.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По предварительным данным, следующая неделя будет более морозной и снежной.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)